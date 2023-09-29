10 Destinasi Wisata di Kota Medan, Cocok untuk Liburan Akhir Tahun 2023

MEDAN memiliki beragam tempat wisata yang menarik untuk dijelajahi. Ibu Kota Sumatera Utara ini cocok jadi tujuan liburan akhir tahun.

Medan yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Menawarkan berbagai pilihan tempat rekreasi dan liburan. Mulai dari bertema sejarah, kebun binatang hingga taman yang asri.

Berikut 10 destinasi wisata yang cocok dikunjungi saat liburan akhir tahun di Medan.

1. Istana Maimun

Istana Maimun merupakan peninggalan kerajaan Deli yang dibangun Al Rasyid Perkasa Alamsyah pada 1888. Terletak di Kecamatan Medan Maimun, Istana ini menjadi destinasi wisata Sejarah yang populer di Medan Istana Maimun memiliki gaya arsitektur perpaduan Islam Melayu, Arab, India, dan Eropa, dengan warna dominan kuning dan hijau.

Harga tiketnya sangat terjangkau Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak.

Istana Maimun

2. The Le Hu Garden

The Le Hu Garden merupakan taman rekreasi yang menawarkan liburan yang menyenangkan bagi keluarga. Taman ini sangat asri dengan pohon hijau yang rimbun, taman bunga, dan kolam bunga lotus.

Taman ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas termasuk kafe dan pondok sewa, sehingga pengunjung dapat menikmati makanan dan minuman sambil menikmati keindahan taman.

Selain itu, taman ini menawarkan permainan seperti flying dan ATV. Untuk memasuki tempat ini, pengunjung dikenakan biaya tiket Rp20.000.

3. Wonder Waters World

Wonder Waters World adalah salah satu tempat wisata yang populer dan cocok bagi keluarga yang ingin liburan bersama anak.

Tempat wisata ini merupakan waterpark yang memiliki luas 5 hektar, yang terletak di Jl. Padang Golf CBD Polonia.

Waterpark ini menawarkan berbagai wahana atau atraksi yang menarik seperti kolam arus, kolam ombak, kapal bajak laut, seluncuran superloop, dan March 5.

Kebun Binatang Medan (pariwisatasumut)

4. Kebun Binatang Medan

Kebun Binatang Medan merupakan Taman Margasatwa dan pusat konservasi hewan. Kebun Binatang ini memiliki luas 30 hektar dan menyuguhkan koleksi 157 spesies.

Terletak di Jl. Simalingkar Raya, Padang Bulan, kebun binatang ini juga menyediakan outbond, flying fox, dan bungee trampoline.