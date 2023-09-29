7 Kerajaan Diundang ke Istana Berbatik 2023, Siap Pamerkan Koleksi Batik Terbaik!

Panggung Istana Berbatik 2023 di depan Istana Negara, Jakarta. (Foto: MPI/Annastasya)

PERWAKILAN 7 kerajaan di Nusantara akan hadir ke event Istana Berbatik 2023 yang digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu 1 Oktober malam nanti.

“Kita juga mengundang 7 kerajaan di Tanah Air, dari Solo, Yogyakarta dan juga dari Cirebon,” kata Direktur Utama Jakarta Experience Board, Landi Rizaldi di Istana Negara, Jumat (29/9/2023).

Perwakilan dari 7 kerajaan tersebut akan menampilkan koleksi batik spesialnya dalam event Istana Berbatik yang digelar Kemenparekraf.

“Mereka akan mengeluarkan koleksi batik-batik mereka di acara ini,” sambung Landi.

Istana Berbatik 2023 mengusung konsep street fashion yang turut mempersembahkan kemegahan Istana Negara. Akan ada banyak lampu-lampu dan cahaya spesial menghiasi catwalk.

“Kita ingin menampilkan kemegahan dari istana jadi banyak lampu-lampu, dan kita juga pakai LED untuk catwalk-nya,” tutup Landi.