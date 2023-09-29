Didukung Panggung Mewah, Istana Berbatik 2023 Bakal Bertabur Bintang dan Hiburan

Panggung Istana Berbatik 2023 di depan Istana Negara, Jakarta. (Foto: MPI/Annastasya)

PANGGUNG untuk pagelaran Istana Berbatik 2023 sudah hampir rampung di depan Istana Negara, Jakarta. Event ini digelar, Minggu 1 Oktober 2023 malam, dalam rangka memeriahkan Hari Batik Nasional.

Istana Berbatik yang digelar Kemenparekraf menampilkan fashion show, pertunjukan musik, tari, exhibition batik, dan lainnya. Arenanya sedang dirampungkan. Desainnya mewah dan megah.

Direktur Utama Jakarta Experience Board, Landi Rizaldi mengatakan bahwa Istana Berbatik akan menampilkan konsep street fashion dan didukung oleh panggung yang mewah.

“Konsepnya itu secara besar adalah street fashion, makanya diadakan di depan Istana Negara. Kita ingin menampilkan kemegahan dari Istana jadi banyak lampu-lampu, dan kita juga pakai LED untuk catwalk-nya,” kata Landi saat ditemui di depan Istana Negara, Jumat (29/9/2023).

Sementara itu, acara ini bakal dibagi jadi 3 konsep besar. Peragaan ini juga akan dimeriahkan oleh para selebritis dan pejabat untuk berjalan di catwalk yang megah.

“Pertama pasti ada fashion show, ada pejabat, artis, dan pegiat-pegiat sosial dan olahragawan,” papar Landi.

Selain itu, Landi mengatakan akan ada perwakilan dari 7 kerajaan di Tanah Air yang hadir dan turut menunjukan koleksi batik-batik mereka.

“Kita juga mengundang 7 kerajaan dari Solo, Yogyakarta dan juga dari Cirebon. Mereka akan mengeluarkan koleksi batik-batik mereka di acara ini,” sambung Landi.

Lebih lanjut, acara hiburan juga tak dilewatkan. Akan ada sejumlah musisi yang bakal memberi hiburan dan menambah kemeriahaan Istana Berbatik ini.

“Untuk hiburannya ada banyak sekali artis-artis yang mendukung seperti Rossa hingga Padi Reborn. Jadi diharapkan suasananya sangat meriah,” tutup Landi.