Kenapa Suku Dayak Sangat Ditakuti Penjajah Belanda? Simak 5 Alasannya

MENGUAK alasan kenapa suku Dayak sangat ditakuti oleh penjajah Belanda pada masa lalu. Pasukan Belanda diceritakan sangat kerepotan melawan rakyat Dayak yang menggunakan taktik perang gerilya dan senjata tradisional seperti sumpit serta panah.

Belanda memiliki persenjataan lebih lengkap saat itu. Sedangkan masyarakat pribumi masih mengandalkan senjata tradisional yang terbuat dari benda-benda di lingkungan sekitar, seperti sumpit panjang atau damek yang digunakan oleh Suku Dayak.

Meski jika dibandingkan terlihat tidak setara, namun Suku Dayak kala itu berhasil membuat Belanda ketakutan.

Ada beberapa alasan kenapa Suku Dayak sangat ditakuti Belanda pada saat itu. Berikut ulasannya :

Memiliki senjata mematikan

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Suku Dayak memiliki senjata mematikan yakni sumpit atau damek. Senjata tradisional ini berbentuk pipa panjang dengan panah kecil di dalamnya.

Warga Dayak (ANTARA)

Dalam penggunaannya, sumpit akan ditiup dengan mulut agar panah kecil tersebut melesat ke arah target.

Menariknya, Suku Dayak biasanya membubuhi panah kecil tersebut dengan getah pohon ipuh atau iren yang beracun. Target yang terkena senjata beracun ini akan mengalami kejang-kejang dan tewas dalam hitungan menit saja.

Selain sumpit, Suku Dayak juga memiliki mandau atau parang yang kerap dibawa oleh para pria. Menariknya, penggunaan mandau tidak boleh sembarangan.

Dayak zaman dulu (Leiden)

Senjata tersebut hanya boleh digunakan untuk membela diri. Apabila mandau sudah keluar dari sarungnya, konon mau tak mau harus ada korban jiwa.

Pasukan hantu

Suku Dayak juga dikenal sebagai pasukan hantu yang menakutkan dan mematikan. Hal ini terjadi karena Suku Dayak memiliki pemahaman yang baik terhadap medan hutan Kalimantan. Mereka bisa bergerak dalam kesenyapan dan tiba-tiba muncul dihadapan lawan dengan senjata mematikannya.