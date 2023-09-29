Momen Melki Bajaj Santap Burger Jadul, Bernostalgia dengan Rasanya

MELKI Balipa Emil alias Melki Bajaj kini sering membuat konten mencicipi berbagai macam sajian kuliner. Terbaru, Melki mengajak netizen ikut nostalgia mencicipi burger jadul yang sering ditemukan di depan sekolah.

Momen itu dibagikan Emil di akun TikTok pribadinya. Dia sengaja mendatangi penjual burger jadul itu dan ingin bernostaslgia dengan rasanya.

“Di dekat rumah gue masih ada burger kampung yang menurut gue emang susah nih dicarinya,” kata Melki dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (29/9/2023).

Melki pun memghampiri penjual burger jadul itu dan memesannya. Melihat sang penjual membuat burger tersebut, Melki pun turut mengenang masa kecilnya.

Ya, burger jadul atau burger kampung itu biasanya ditemukan di pinggir jalan menggunakan gerobak. Daging burger yang digunakan merupakan slice beef dan porsinya bisa disesuaikan dengan harganya.

Layaknya burger pada umumnya, rotinya pun dipanggang terlebih dahulu menggunakan margarin. Kemudian, ditata bersama daging, sayuran dan saus.

“Uh, mantap banget,” ucap Melki saat melihat sang penjual membuat burgernya.

Tak cuma membeli burger, Melki juga membeli stik kentang pinggir jalan sebagai pelengkap makanannya. Melki pun seolah tak sabar ingin mencicipi burger jadul ini.

“Wow, rasa margarinnya benar-benar menambah cita rasa,” tutur Melki.