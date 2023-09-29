8 Nama Ikan dalam Bahasa Jepang, Maguro hingga Katsuo

DAFTAR Nama Ikan dalam Bahasa Jepang, akan dibahas dalam artikel ini. Mengingat, Jepang merupakan negara yang dikenal dengan hasil lautnya yang melimpah. Tidak hanya melimpah, ikan-ikan yang ada di Jepang juga dikenal bersih, sehat, dan mengandung gizi yang tinggi.

Maka dari itu, tidak heran masyarakat Jepang gemar mengonsumsi ikan, baik secara mentah mau pun diolah jadi masakan matang. Salah satu makanan populer dari ikan, khas negeri matahari terbit tersebut yakni sushi dan sashimi.

Namun, dalam penamaannya, ternyata ikan-ikan di jepang memiliki istilah sendiri yang sering dijadikan acuan untuk memesan sushi maupun sashimi di sebuah restoran. Lantas, apa saja nama ikan dalam bahasa Jepang? Berikut Okezone rangkumkan nama ikan dalam bahasa Jepang yang dapat menjadi panduan dalam memesan sushi dan sashimi, dilansir dari berbagai sumber, Jumat (29/9/2023)

1. Maguro: Dalam bahasa Indonesia, maguro merupakan ikan tuna. Ikan ini paling populer untuk dihidangkan sebagai topping sushi. Bahkan, beberapa bagian dari ikan ini pun turut diberi nama untuk dikonsumsi sebagai sushi dan sashimi. Potongan bagian tersebut misalnya otoro (perut) dan chutoro (punggung).

2. Sake: Jika diubah menjadi bahasa Indonesia, Sake diartikan sebagai ikan salmon. Ikan salmon merupakan jenis ikan yang juga paling sering dikonsumsi sebagai sushi dan sashimi. Ikan yang hidup di dua habitat ini memiliki citarasa manis dan gurih yang sarat dengan asam lemak omega 3 dan protein.

