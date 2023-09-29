5 Kesalahan Menyeduh Teh yang Harus Dihindari, Perhatikan Suhu Air dan Lama Merendam

TEH menjadi minuman yang paling sering dikonsumsi oleh manusia. Terdapat banyak jenis teh dengan aneka varian rasa yang unik dan bermanfaat pada kesehatan tubuh.

Mengutip dari Eat This, Not That!, sebuah penelitian telah menemukan bahwa teh kaya antioksidan dan memiliki banyak efek menguntungkan untuk kesehatan tubuh. Mulai dari pencegahan penyakit seperti kanker, diabetes, radang sendi, penyakit kardiovaskular (CVD), stroke, hingga obesitas.

Namun, seluruh manfaat tersebut tidak bisa didapat oleh tubuh jika kamu salah menyeduh teh. Kesalahan-kesalahan ini mencakup dari merusak rasa hingga mencegah ekstraksi senyawa yang paling bermanfaat dari teh untuk tubuh.

Untuk itu, mengutip dari Eat This, Not That!, Jumat (29/9/2023), Anda wajib menghindari lima kesalahan dalam menyeduh teh seperti berikut ini:

1. Air yang terlalu panas





Penelitian menunjukkan bahwa air panas dapat menghancurkan senyawa halus yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh seperti katekin. Namun, sebenarnya tidak ada suhu air yang pasti untuk menyeduh secangkir teh, setiap teh berbeda.

Contohnya saja teh hijau dan teh hitam yang paling sering dikonsumsi. Teh hijau harus diseduh dengan suhu air panas sekitar 180-185 derajat Fahrenheit. Sedangkan air untuk teh hitam harus mencapai 206 derajat.

2. Merendam kantong teh terlalu lama

Seperti halnya suhu, lamanya waktu menyeduh teh pun bervariasi berdasarkan daunnya. Teh putih harus diseduh antara satu hingga tiga menit, teh hijau selama tiga menit, dan teh hitam selama tiga hingga lima menit. Ketika kamu menyeduh teh terlalu lama, maka rasa teh akan lebih pahit karena daun teh melepaskan tanin.

3. Merendam daun teh terlalu sebentar

Menyeduh teh terlalu lama dapat membuat cita rasa teh menjadi pahit karena senyawa tanin. Namun, jika menyeduh teh terlalu cepat maka kamu akan kehilangan senyawa bermanfaat dalam teh, yakni senyawa yang berkontribusi pada aroma serta senyawa mikronutrien.

Selain itu, jika menyeduh kopi terlalu sebentar maka kamu hanya mendapat sedikit kafein di dalamnya.