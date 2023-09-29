Masak Jadi Sat-set kalau Punya Bahan Makanan Praktis Ini di Rumah!

Masak Jadi Sat-set kalau Punya Bahan Makanan Praktis Ini di Rumah, (Foto: Dok)

Rasa lapar memang suka datang tiba-tiba. Apalagi kalau nggak ada stok makanan, jadi harus masak terlebih dahulu deh. Makanya, Anda harus punya stok bahan makanan praktis biar masak jadi sat-set.

Dengan memiliki stok bahan makanan praktis, Anda jadi bisa menghemat pengeluaran karena nggak perlu lagi makan di luar. Selain itu, Anda juga bisa mengolahnya sesuka hati, sesuai dengan selera.

Lalu, stok bahan makanan praktis apa saja yang wajib ada di rumah? Simak penjelasannya berikut ini!

5 Stok Bahan Makanan Praktis yang Wajib Ada di Rumah

1. Sarden