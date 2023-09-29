Potret Jodie Comer di Vogue 25 X Audemars Piguet, Tampil Cantik dengan Sepatu Jala Transparan

POTRET Jodie Comer dengan sepatu jala transparan begitu mencuri perhatian. Apalagi dia memadukannya dengan outfit serba hitam.

Momen tersebut terlihat ketika dia menghadiri makan malam di Vogue 25 X Audemars Piguet di London.

Dia tampil berbeda dengan celana panjang kulit dan detail resleting di bagian pinggul. Kemudian dia memadukannya dengan atasan kulit dengan garis leher asimetris.

Melengkapi penampilannya, dia memilih makeup sedikit berani dengan sentuhan lipstik merah tua pada bibirnya. Sementara untuk rambut, dia biarkan digerai dengan tatanan gelombang.

Penampilannya kian memukau dengan sepatu jala transparan yang menurunya menjadi tren. Dia bahkan mengatakan bahwa sepatu itu tidak hanya berlaku untuk sepatu flat, juga stiletto.