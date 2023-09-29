4 Potret Shenina Cinnamon di Gurun Pasir Dubai, Banjir Nyinyiran Netizen

AKTRIS Shenina Cinnamon baru-baru ini banjir nyinyiran, komentar pedas dari para netizen terkait gaya penampilan.

Gaya berbusana Shenina yang disoroti oleh para netizen kali ini, adalah ketika kekasih aktor Angga Yunanda itu mengunjungi Safari Desert, wisata gurun pasir yang ada di Dubai.

Shenina saat itu tampil simpel mengenakan atasan kaos crop top berwarna putih yang dipadukan dengan celana jeans panjang serta sneakers putih, dipadu bersama penutup kepala berupa sorban yang diikatkan untuk menutupi sebagian rambut panjangnya.

Penasaran seperti apa gaya berbusana Shenina yang banyak dicemooh para warganet tersebut? Berikut ulasannya, sebagaimana dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @shenacinnamon, Jumat, (29/9/2023)

1.Selfie dengan pemandangan gurun pasir: Shenina tampak melakukan swafoto dari angle atas dengan pemandangan gurun pasir di belakangnya. Lewat potret ini penampilannya saat pamer body goals memang terlihat jelas.

2. Pasang senyum manis: Masih dengan potret selfie dari angle atas, kali ini, Shenina tampak melempar ekspresi senyum manisnya ke arah kamera, sambil memperlihatkan body goalsnya

