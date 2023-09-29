5 Potret Chika Sebelum Lulus dari JKT48, Tampil dengan Kostum Sailor Moon

Potret Chika saat masih bergabung dengan JKT48. (Foto: Instagram @chikajkt48diary)

CHIKA JKT48 alias Yessica Tamara baru-baru ini mengumumkan kelulusannya dari JKT48. Pengumumuan kelulusannya itu dilakukan tepat pada perayaan ulang tahunnya.

Member dari generasi 7 JKT48 itu sempat mengungkapkan permintaan maafnya atas kelulusannya yang dinilai mendadak oleh penggemarnya.

“Maaf yah kalau semendadak ini, makasih banget buat semuanya, aku yg tadinya gak mau sedih baca baca mention malah jadi terharu, jaga kesehatan semuanya,” ujar Chika, melalui akun X-nya, @Y_ChikaJKT48.

Lantas, seperti apa potret Chika selama masih bergabung di JKT48? Dilansir dari akun Instagramnya, @chikajkt48diary, Jumat, (29/9/2023), berikut ulasannya.

1. Tampil dengan kostum blink-blink





Salah satu penampilan Chika JKT48 yang sukses mencuri perhatian adalah ketika dia mengenakan kostum blink-blink nan berkilauan berikut ini.

Mini dress dengan perpaduan warna biru muda, abu-abu dan peach itu juga sukses membuatnya tampak cute dengan detail pita warna-warni di depannya.

2. Tampil dengan kostum Sailor Moon





Penampilan Chika dalam potret berikut juga tak kalah mencuri perhatian. Pasalnya, dia tampak mengenakan kostum Sailor Moon. Gaya rambut kuncir duanya pun mengingatkan kita terhadap tokoh Usagi Tsukino, tokoh utama dalam anime tersebut.

3. Tampil cute dengan kostum pink





Penampilan Chika JKT48 dalam potret ini tampak begitu lucu. Pasalnya, dia tampak mengenakan mini dress dengan perpaduan warna nan manis, yakni putih dan pink.