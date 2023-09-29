Advertisement
WOMEN

Menghitung Lebih Hemat Beli Mesin Kopi Pakai Paylater atau Rutin Beli Kopi

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |17:56 WIB
Menghitung Lebih Hemat Beli Mesin Kopi Pakai Paylater atau Rutin Beli Kopi
Foto:Dok Kredivo
A
A
A

JAKARTA-Tidak bisa dipungkiri, kini meminum kopi sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian orang. Bahkan, kini kedai kopi sudah sangat menjamur di hampir tiap wilayah, mulai dari yang sederhana, hingga yang high-end, berlomba untuk menawarkan cita rasa kopi terbaik dan juga konsep yang menarik untuk menggaet pelanggan.

Namun, jika Anda salah satu orang yang rutin mengkonsumsi kopi setiap hari, bisa jadi gaya hidup seperti ini cukup boros dan kurang baik untuk kesehatan keuangan.

Di samping itu, di zaman sekarang sudah banyak sekali mesin kopi rumah yang tersedia di e-commerce seperti Tokopedia, dengan harga mulai dari Rp900 ribu. Cukup terjangkau untuk menjadi mesin kopi rumahan.

Ditambah lagi, Anda bisa memanfaatkan  pembayaran Tokopedia paylater dari Kredivo, dengan bunga rendah mulai dari 0% per bulan, agar pembayaran lebih ringan dan arus keuangan tetap lancar.

Jika dibandingkan beli mesin kopi rumahan dengan memanfaatkan Tokopedia paylater dan beli kopi rutin setiap harinya, kira-kira lebih hemat mana, ya? Mari simak ulasan berikut:

Rutin Beli Kopi Setiap Hari

Contoh, Anda membeli es kopi susu dengan harga rata-ratanya kini di angka Rp20 ribu dan membelinya setiap hari selama satu bulan, maka hitung-hitungannya adalah

      
