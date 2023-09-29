Yura Yunita hingga Kahitna Siap Antarkan Catatan Cinta dalam Balutan Intimate Concert

JAKARTA – Rabbit Habit, sebuah beauty brand lokal yang mengangkat wisdom of Asian Natural Beauty, akan menggelar konser musik pertamanya bertajuk Catatan Cinta, pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, pukul 19.00 WIB di Grand Ballroom Hotel Mulia Jakarta.

Acara yang dibalut dalam konsep intimate concert akan berlangsung selama 4 jam ini akan mengundang sederet musisi papan atas seperti Yura Yunita, Maliq & D’Essentials, dan juga Kahitna. Ketiganya siap melantunkan melodi romantis yang akan memanjakan telinga untuk penonton yang hadir di konser nanti.

Tiket intimate concert Catatan Cinta by Rabbit Habit ini akan dijual dalam 5 kategori yaitu VVIP, VIP, Gold, Silver dan Bronze. Namun, untuk kategori Bronze sudah sold out tidak lama semenjak pembelian tiket pertama dibuka. Sementara pembelian kategori tiket lainnya bisa dilakukan melalui Tokopedia Rabbit Habit Official.

Berikut harga tiket per kelas yang bisa dipilih:

- VVIP: Rp2.500.000