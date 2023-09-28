Dapat Doa Ulang Tahun dari Keluarga, Hary Tanoesoedibjo Bersyukur

PERAYAAN ulang tahun selalu menjadi momen istimewa. Hal tersebut dirasakan Hary Tanoesoedibjo yang mendapat banyak ucapan, perhatian serta doa di hari jadinya yang ke-58, Selasa 26 September 2023.

Hary mengucap syukur dan berterima kasih atas perhatian dan kasih yang ditujukan kepadanya. Pada laman Instagram miliknya, Hary membagikan momen-momen spesial pada hari jadinya. Salah satunya adalah ucapan dari keluarga besarnya.

“Terima kasih kejutannya @Liliana_Tanoesoedibjo, @AngelaTanoesoedibjo @ValenciaTanoe @JessicaTanoe, @ClarissaTanoe, @Warren_Tanoesoedibjo desain cake-nya bagus sekalii,” ujar Hary sembari membagikan foto kue ulang tahun yang diberikan kepadanya, Kamis (28/09/2023).

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo juga secara spesial mengirimkan ucapan kepada Hary.

“Thank you our dear Wamenparekraf Angela Herliani Tanoesoedibjo,” tulis Hary seraya menyematkan emoticon hati pada laman Instagram miliknya.

Wamenparekraf mengucapkan selamat ulang tahun kepada Hary dengan kata-kata yang amat menyentuh.

“Happy birthday to my role model and the best father in the world,” tulis Wamenparekraf Angela.

Hary juga me-repost ucapan dari anak-anaknya, di antaranya Valencia Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo dan Clarissa Tanoesoedibjo.

“So much love for papi. Happiest birthday my dearest father @hary.tanoesoedibjo. Thank you for always taking care of everyone around you. You have always been a great role model for us. A man of great vision, leadership, integrity, firmness, but also a man with a big heart. Wishing you all the health, joy and success for the coming years ahead,” tulis Valencia.