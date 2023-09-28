Anak Lakukan Tindakan Kriminal, Ini Hal yang Wajib Dilakukan Orangtua

Hal yang wajib dilakukan orangtua jika anak lakukan tindakan kriminal. (Foto: MPI/ Devi Ari Ramadhani)

TINDAKAN kriminal bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja. Pada kenyataannya, tindakan kriminal pun bisa dilakukan oleh anak-anak.

Hal ini terlihat dari banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan antar anak-anak, seperti bully secara verbal maupun fisik.

Terkadang, ketika mengetahui anaknya berbuat kriminal, orangtua tidak mengerti harus melakukan apa. Ada yang memberikan perlindungan pada anak dan menyalahkan korban. Ada pula yang menyalahkan anak habis-habisan hingga dirinya bersedih.

Terkait hal tersebut, Psikolog Anak, Gustiana Andriani menuturkan sebenarnya ada banyak cara bijak yang dapat dilakukan oleh orangtua untuk menghadapi anak-anak yang melakukan tindakan kriminal. Salah satunya adalah menenangkan diri.

"Yang pasti pertama orangtua pasti kecewa,'kok bisa ya anak saya melakukan kriminal?' Kita mengamankan perasaan kita dulu sebagai orangtua, kita terima dulu kondisinya bahwa anak kita itu menerima pelanggaran," ucap Irma saat ditemui di iNews Tower, Selasa 26 September 2023.

Dengan keadaan tenang, sebagai orangtua kita pasti bisa berpikir jernih dan berkepala dingin menghadapi masalah kriminal yang dilakukan anak. Jadi, ketika sudah tenang, mintalah anak untuk bercerita. Dengarkan dengan seksama apa yang mendasari si anak melakukan hal tersebut.

"Kemudian yang kedua kita dengarkan ceritanya. Kalau misalnya anaknya takut buat cerita, yasudah kita kasih rasa aman 'enggak papa kakak cerita sama mama, apapun yang kakak alami mama kan dengarkan sampai tuntas'. Beri rasa aman dulu," kata Irma.

Ketika anak telah mengungkapkan semuanya dan ternyata dirinya memang melakukan kesalahan, jangan sekali-kali orangtua langsung menghakimi. Pasalnya, suatu kejadian pasti didasari suatu penyebab. Untuk itu, tanya mengapa sang anak melakukan tindakan kriminal.

"Takutnya dia memukul karena dia ingin melindungi diri dari pukulan temannya," ujar Irma.