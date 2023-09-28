Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Gentle Parenting, Bentuk Pola Asuh yang Cocok untuk Anak saat Ini

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |22:00 WIB
Mengenal Gentle Parenting, Bentuk Pola Asuh yang Cocok untuk Anak saat Ini
Bentuk pola asuh yang efektif saat ini. (Foto: MPI/ Devi Ari Ramadhani)
A
A
A

POLA asuh yang tepat pada anak sangatlah penting. Sebab, pola asuh berdampak pada tumbuh kembang sikap anak di lingkungannya. Pola asuh yang tidak tepat seperti sering membentak dan melakukan kekerasan bisa jadi penyebab anak memiliki tingkah laku kriminal di masa depan.

Untuk itu, penting sekali memilih pola asuh yang tepat. Namun, jika diperhatikan pola asuh sangatlah banyak. Lantas, manakah pola asuh yang tepat untuk anak? Menurut Psikolog Anak, Irma Gustiana Andriani pola asuh yang tepat untuk anak-anak masa kini yakni gentle parenting.

Gentle parenting merupakan pendekatan pada pola pengasuhan di mana orangtua mengambil sisi atau hal yang berupa kelembutan, kebijakan, dan cenderung mengasuh anak dengan cara yang positif.

Morning Update

Irma menegaskan, dalam melakukan gentle parenting, para orangtua pun masih boleh mendisiplinkan anak tetapi dengan cara yang positif.

"Disiplin positif artinya kita melakukan pendekatan kepada anak supaya mereka lebih tahu mana yang boleh dan mana yang tidak tapi dengan cara yang lebih positif. Dalam hal ini memberi konsekuensi (pada anak yang bersalah atau melanggar) boleh, namun tidak dengan hukuman," tutur Irma saat ditemui di iNews Tower, Selasa 26 September 2023.

Irma menjelaskan, hukuman dengan konsekuensi sangat jauh berbeda. hukuman kerap kali diberikan oleh orangtua dan menyisakan trauma pada anak. Sebab, hukuman yang diberikan ini tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Sementara konsekuensi, biasanya ada perbincangan antara orangtua dengan anak.

Halaman:
1 2
      
