Cara Menghadapi Perilaku Kriminal pada Anak Menurut Psikolog

PERILAKU kriminal anak-anak kini semakin marak ditemukan di berbagai tempat. Mulai dari sekolah hingga lingkungan permainan di sekitar rumah.

Perilaku kriminal yang dilakukan anak-anak pun sangat beragam, mulai dari bully, pemalakan, dan kasus kejahatan lainnya.

Tentu hal tersebut sangat disayangkan. Sebab, anak-anak saat ini merupakan masa depan bangsa Indonesia. Jika anak-anak berbuat kriminal, maka tandanya mereka telah melanggar makna Pancasila kedua yang berbunyi 'Kemanusiaan yang adil dan beradab'.

Hal tersebut jadi tidak bisa memajukan bangsa Indonesia. Sebagai seorang psikolog anak, Irma Gustiana Andriani menjelaskan dalam hal ini peran orangtua sangat penting.

Sebab, perilaku anak terbentuk dari lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga. Maka dari itu, menghindari perilaku kriminal pada anak dapat dilakukan dengan melakukan pola asuh yang tepat, salah satunya gentle parenting.

"Dari sekian banyak pola-pola pengesahan salah satu yang dianjurkan dan paling ideal untuk di masa sekarang itu gentle parenting," ucap Irma.