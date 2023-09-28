Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 29 September 2023 untuk Gemini, Leo dan Virgo

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |02:00 WIB
Ramalan Zodiak 29 September 2023 untuk Gemini, Leo dan Virgo
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

RAMALAN zodiak adalah cara yang menarik untuk memahami perjalanan hidup dan lika liku kehidupan asmara. Lewat artikel ini akan dipaparkan ramalan zodiak 29 September 2023 untuk Gemini, Leo dan Virgo tentang cinta, karir dan kehidupan.

Agar lebih tahu lebih detail apa pesan dari ramalan zodiak Anda, silakan simak apa kata ramalan zodiak hari ini Jumat 29 September 2023, yang telah dihimpun dari AstroVed.

Ramalan Zodiak Gemini 29 September 2023

Berkat kerja keras Anda selama ini, kemungkinan hari ini akan mendapatkan hasil yang sangat bagus. Para Gemini akan menikmati hari yang bermanfaat ini dengan senang, salah satunya karena telah mengerjakan tugas dengan baik di kantor. Kemungkinan Anda akan mendapatkan peluang kerja yang baru juga di hari ini. Sikap Anda yang dapat menyesuaikan akan menghadirkan hubungan asmara yang baik dengan pasangan.

Ramalan Zodiak Leo 29 September 2023

Hari Jumat yang baik ini, para Leo memanfaatkan hari dengan berbagi kebahagiaan kepada sesama seperti melakukan sedekah kepada orang kurang mampu dan lainnya. Selain itu, Anda perlu menjadwalkan tugas dengan baik, agar tidak mengalami tekanan kerja dan menghindari masalah dengan rekan kerja.

Hari ini mungkin akan menjadi situasi yang buruk dengan si dia, maka hindarilah pertemuan dan pembicaraan intens dengan pasangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153827/4_zodiak_yang_terkenal_punya_iq_tinggi_menurut_astrologi_ada_gemini-bO7q_large.jpg
4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement