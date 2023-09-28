4 Ciri Pergaulan Sehat Remaja, Ayah dan Bunda Wajib Tahu

CIRI-ciri Pergaulan Sehat Remaja, bisa Anda baca melalui artikel berikut ini. Semoga bisa menjadi informasi bermanfaat bagi para pembaca yang membutuhkan, khususnya para orangtua yang memiliki anak berusia sudah remaja.

Pergaulan sendiri sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan kepribadian seseorang, lewat pergaulan ini bisa sedikit banyak mencerminkan kepribadiannya, baik itu pergaulan yang sehat maupun tidak.

Salah dalam memilih pergaulan akan menjerumuskan seseorang menjadi pribadi yang tidak baik. Maka dari itu, sejatinya setiap anak terutama remaja yang sedang di usia pubertas, berada dalam pergaulan yang sehat.

Nah, apa saja sih ciri-ciri dari pergaulan sehat remaja? Mewarta berbagai sumber, Kamis (28/9/2023) berikut lima ciri-ciri pergaulan sehat remaja.

1. Punya sikap jujur: Pada pergaulan sehat, sikap jujur yang paling penting sehingga anak menjadi tak malu dengan kondisi dirinya sendiri karena sahabat maupun lingkungan masyarakat akan menerima dirinya dengan kelebihan dan kekurangan.

(Ciri-ciri Pergaulan Sehat Remaja, Foto: YouTube Ngaji Cerdas)

BACA JUGA: Pameran FLOII 2023 Genjot UMKM Tanaman Hias Go International

2. Saling menghargai: Pergaulan sehat remaja juga artinya, anak dan juga teman-teman atau orang di sekitarnya tahu apa saja hak dan kewajibannya sebagai individu untuk menjaga tak ada privasi yang dilanggar satu sama lain.

(Ciri-ciri Pergaulan Sehat Remaja, Foto: Camp Broadway Indonesia)