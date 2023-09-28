5 Potret Putri Ariani di Result Show America's Got Talent 2023

PUTRI Ariani sukses memukau para juri dan penonton saat tampil di sesi babak Result Show America's Got Talent (AGT) 2023, usai menjalani babak final kompetisi pencarian bakat tersebut.

Penyanyi muda yang membawakan lagu berjudul Run itu diketahui duet bersama Leona Lewis, dalam tampilan anggun gaun berwarna emas rosel gold. Penasaran seperti apa potret Putri Ariani saat tampil di result show AGT 2023? Berikut rangkumannya, Kamis (28/9/2023)

1. Bermain piano: Ini potret Putri Ariani membawakan lagu berjudul Run milik Leona Lewis sambil bermain piano. Dari kejauhan nampak jelas guan mewah rose gold beraksen ekor menjuntai dan jilbab pasmina warna senada warna emas yang dipakai Putri.

(Foto: Youtube America's Got Talent)

2. Duet bareng Leona Lewis: Penampilan Putri kali ini begitu spesial, sebab dia membawakan lagu Run bersama dengan sang pemilik lagu, Leona Lewis. Terlihat Leona nampak cantik dalam balutan dress warna putih dengan aksen payet. Untuk tampilan rambutnya sendiri distyling dengan menyisakan poni samping.

(Foto: Youtube America's Got Talent)