6 Manfaat Mengejutkan Nonton Konser Musik, Pereda Sakit Salah Satunya

SEMENJAK status pandemi Covid-19 tak lagi diberlakukan, perlahan kehidupan Masyarakat global mulai kembali berjalan normal. Salah satunya dengan kembali ramainya gelaran acara konser musik.

Banyaknya acara konser musik ini juga termasuk di Indonesia, mulai dari konser artis lokal hingga konser internasional dari artis K-Pop hingga artis Barat bisa dibilang dilangsungkan tiap minggunya.

Kebanyakan, setiap konser ini pun disambut meriah dan dipadati oleh masyarakat Indonesia yang datang berbondong-bondong untuk bersenang-senang. Menariknya, tahukah Anda di balik kesenangan yang ada, ternyata konser memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.

Untuk lebih jelasnya, mari simak enam manfaat konser bagi kesehatan, dilansir dari Health Fitness Revolution, Kamis (28/9/2023)

1. Kurangi stress: Konser musik yang menawarkan suasana berbeda dari kebiasaan hidup sehari-hari, membuat seseorang akan dikelilingi oleh teman dan orang baru. Dalam acara tersebut, akan terlihat semua orang tersenyum, menari, dan bersenang-senang. Berada di lingkungan konser, tanpa disadari bisa membantu menurunkan stres karena tubuh melepaskan banyak kortisol.

2. Berikan rasa kebersamaan: Jika Anda ingin merasa lebih bahagia, pertimbangkan untuk pergi ke konser. Penelitian menunjukkan bahwa tindakan membeli tiket dan merencanakan pergi ke konser, akan melepaskan dopamin di otak Anda sehingga membuat perasaan bahagia bahkan sebelum pergi ke tempat konser.

Setelah berada di tempat konser lalu ikut bernyanyi dan menikmati musik, otak akan melepaskan endorfin yang akan membuat seseorang merasa lebih baik.

Otak Anda memahami bahwa ini adalah peristiwa yang patut diingat, sehingga perasaan bahagia itu akan tetap melekat selama berhari-hari berikutnya.