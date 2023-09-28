45 Contoh Soal Cerdas Cermat Maulid Nabi Muhammad SAW

CONTOH Soal Cerdas Cermat Maulid Nabi Muhammad SAW, wajib diketahui untuk jadikan acuan dan alternatif yang baik untuk belajar lebih lagi tentang agama. Ya, selain mengadakan pengajian atau acara sejenisnya, beberapa lomba juga bisa dilakukan dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Maulid Nabi sendiri merupakan peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang dilakukan setiap 12 Rabiul Awal. Maulid Nabi biasa dilakukan sebagai bentuk menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan dasa syukur kita kepada Allah SWT. Menghimpun berbagai sumber, Kamis (28/9/2023) berikut beberapa contoh soal cerdas cermat Maulid Nabi Muhammad SAW.

1. Kapan Nabi Muhammad SAW lahir?

Jawaban : 12 Rabiul Awal

2. Di mana Nabi Muhammad SAW lahir?

Jawaban : Makkah

3. Umur berapa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi?

Jawaban : 40 tahun

4. Mukjizat apa yang didapatkan Nabi Muhammad SAW?

Jawaban : Al-Qur'an

(Contoh Soal Cerdas Cermat Maulid Nabi Muhammad SAW, Foto: Pixabay)

5. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke .....

Jawaban : Madina

6. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat?

Jawaban : Al – Maidah ayat 3

7. Siapa saja nama istri pertama Nabi Muhammad SAW?

Jawaban : Khadijah binti Khuwailid

8. Siapakah istri Nabi Muhammad SAW yang tidak dimadu?

Jawaban : Khadijah binti Khuwailid

9. Usia berapa Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah?

Jawaban : 25 tahun

(Contoh Soal Cerdas Cermat Maulid Nabi Muhammad SAW, Foto: MUI)

10. Siapa nama anak laki-laki pertama Nabi Muhammad SAW?

Jawaban : Qasim