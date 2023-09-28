Viral Ayam Geprek Mulai Jajah Australia, Mau Beli Harus Antre 40 Menit

MAKANAN Indonesia mulai dikenal oleh masyarakat internasional. Setelah rendang, sate, dan bakso, kini giliran ayam geprek yang go internasional. Mengutip dari TikTok @sydneypikachu, ternyata ada penjual ayam geprek di Burwood Chinatown, Sydney, Australia.

Dalam unggahan video TikTok tersebut terlihat ayam geprek dikemas seperti rice bowl sehingga terlihat menarik dan praktis untuk dikonsumsi. Tidak heran jika banyak orang yang akhirnya mengantre untuk membeli hidangan ayam geprek ini.

'We waited 40 minutes to try the viral smashed chicken (aku menunggu 40 menit untuk mencoba ayam geprek," tulis @sydneypikachu dalam video TikTok yang diunggahnya.

Stand ayam geprek ini tidak terlihat terlalu besar. Hanya tersedia satu petak untuk berjualan. Namun, benar seperti yang ditulis @sydneypikachu, banyak sekali yang berminat untuk menyantap ayam geprek sehingga antrean panjang terlihat di depan stand.

"When we finally got to order, she went ham and bashed the chicken real good (Ketika kami akhirnya memesan, dia pergi ham dan memukul ayam dengan sangat baik)," tulis @sydneypikachu.

Setelah selesai di geprek, ayam langsung ditaruh di dalam mangkuk yang telah berisi nasi. Menurut @sydneypikachu, satu porsi terlihat sangat cukup.

Tidak hanya sampai di situ, ayam geprek tidak lengkap tanpa saus dan sambal. Dalam video @sydneypikachu, penjual menyediakan berbagai macam sambal yang terlihat lezat dan menggiurkan.