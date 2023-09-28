5 Cara Menurunkan Kolesterol Tanpa Obat, Dicoba Yuk!

SAAT kolesterol di dalam darah tinggi maka tubuh rasanya tak nyaman. Selain itu kolesterol tinggi juga tak baik bagi kesehatan sebab bisa menyebabkan stroke maupun serangan jantung.

Sejatinya kolesterol merupakan lemak alami yang ada di dalam tubuh. Lemak ini diproduksi oleh organ hati. Dalam kadar normal, kolesterol berfungsi sebagai penjaga dinding sel tubuh agar tetap flesibel. Sedangkan pada kadar berlebih, kolesterol bisa memicu penyakit berbahaya seperti jantung dan stroke.

Lalu bagaimana cara menurunkan kolesterol tanpa obat-obatan?

1. Olahraga secara rutin

Makan makanan yang sehat tidak lengkap jika tidak diimbangi dengan olahraga. Karena aktivitas fisik seperti olahraga mampu membakar sisa lemak yang menyumbat aliran darah. Maka dari itu, usahakan untuk olahraga minimal 30 menit dalam satu hari.

2. Stop merokok dan berhenti minum alkohol

Rokok dan alkohol memilliki efek yang buruk bagi tubuh. Salah satunya adalah sistem kerja tubuh dalam menangani jumlah kolesterol dalam tubuh. Karena zat yang ada di dalam rokok serta alkohol mampu menyumbat arteri.

3. Makan makanan rendah lemak

Kunci utama untuk menurunkan kolesterol dalam tubuh adalah dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak. Karena penyebab utama kolesterol adalah kandungan lemak yang tinggi, terutama lemak jenuh dan lemak trans. Untuk menggantinya, Anda bisa memilih salmon, mackerel, herring, dan lain sebagainya.