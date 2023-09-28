MENGENAL bronkitis yang merupakan kondisi di mana tabung membawa udara ke paru-paru meradang dan bengkak. Alhasil penyakit ini menyebabkan batuk dan lendir yang mengganggu.
Dilansir dari halaman WebMD pada Kamis, (28/9/2023). Ada dua jenis bronkitis yaitu:
1. Bronkitis akut
Ini lebih umum. Gejala berlangsung beberapa minggu, tetapi biasanya tidak menyebabkan masalah melewati waktu itu.
2. Bronkitis kronis
Kondisi ini lebih serius, di mana penyakit terus datang kembali atau tidak pergi.
Gejala Bronkitis
Gejala bronkitis akut dan kronis termasuk masalah pernapasan, seperti:
Nyeri dada, ketika dada Anda terasa penuh atau tersumbat
Batuk yang dapat memunculkan lendir yang bening, putih, kuning, atau hijau
Sesak napas
Mengi atau suara siulan saat Anda bernapas
Gejala bronkitis akut juga mungkin termasuk:
Tubuh sakit dan menggigil
Merasa "binasa"
Demam rendah
Hidung meler dan tersumbat
Sakit tenggorokan
Bahkan setelah gejala bronkitis akut lainnya hilang, batuk dapat berlangsung beberapa minggu sementara tabung bronkial Anda sembuh dan pembengkakan turun. Jika berlangsung lebih lama dari itu, masalahnya mungkin sesuatu yang lain.
Penyebab Bronkitis
Paling sering, virus yang sama yang memberi dampak pilek atau flu yang menyebabkan bronkitis akut. Tapi terkadang, penyebabnya juga karena bakteri.
Penyebab bronkitis kronis meliputi:
Menghirup polusi udara dan hal-hal lain yang mengganggu paru-paru Anda, seperti asap kimia atau debu, dari waktu ke waktu
Merokok atau menghirup asap rokok untuk waktu yang lama