HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Penyakit Bronkitis, Lengkap dengan Gejala dan Penyebabnya

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |17:00 WIB
Mengenal Penyakit Bronkitis, Lengkap dengan Gejala dan Penyebabnya
Mengenal penyakit bronkitis. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGENAL bronkitis yang merupakan kondisi di mana tabung membawa udara ke paru-paru meradang dan bengkak. Alhasil penyakit ini menyebabkan batuk dan lendir yang mengganggu.

Dilansir dari halaman WebMD pada Kamis, (28/9/2023). Ada dua jenis bronkitis yaitu:

1. Bronkitis akut

Ini lebih umum. Gejala berlangsung beberapa minggu, tetapi biasanya tidak menyebabkan masalah melewati waktu itu.

2. Bronkitis kronis

Kondisi ini lebih serius, di mana penyakit terus datang kembali atau tidak pergi.

Gejala Bronkitis

Gejala bronkitis akut dan kronis termasuk masalah pernapasan, seperti:

Nyeri dada, ketika dada Anda terasa penuh atau tersumbat

Batuk yang dapat memunculkan lendir yang bening, putih, kuning, atau hijau

Sesak napas

Mengi atau suara siulan saat Anda bernapas

Mengenal penyakit bronkitis

Gejala bronkitis akut juga mungkin termasuk:

Tubuh sakit dan menggigil

Merasa "binasa"

Demam rendah

Hidung meler dan tersumbat

Sakit tenggorokan

Bahkan setelah gejala bronkitis akut lainnya hilang, batuk dapat berlangsung beberapa minggu sementara tabung bronkial Anda sembuh dan pembengkakan turun. Jika berlangsung lebih lama dari itu, masalahnya mungkin sesuatu yang lain.

Penyebab Bronkitis

Paling sering, virus yang sama yang memberi dampak pilek atau flu yang menyebabkan bronkitis akut. Tapi terkadang, penyebabnya juga karena bakteri.

Penyebab bronkitis kronis meliputi:

Menghirup polusi udara dan hal-hal lain yang mengganggu paru-paru Anda, seperti asap kimia atau debu, dari waktu ke waktu

Merokok atau menghirup asap rokok untuk waktu yang lama

