HOME WOMEN HEALTH

Tips Hindari Dokter Gadungan saat Berobat di Rumah Sakit

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |23:00 WIB
Tips Hindari Dokter Gadungan saat Berobat di Rumah Sakit
Tips hindari dokter gadungan saat berobat. (Foto: Tangkapan layar YouTube @Partai Perindo))
A
A
A

SETIAP orang tentu ingin mendapatkan pelayanan terbaik ketika berobat ke rumah sakit. Namun, akibat maraknya kasus dokter gadungan, hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

Menanggapi isu tersebut, Dokter Sortaman Saragih, M.A.R.S., Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Utara III Partai Perindo mengungkapkan sejumlah tips sederhana untuk menghindari praktik dokter gadungan.

"Saat bertemu di ruang praktik, sebaiknya berkenalan terlebih dahulu dengan dokternya. Jangan sekadar siap untuk diperiksa atau diberi penanganan medis," kata Sortaman Saragih dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo, Rabu 27 September 2023.

"Tidak ada salahnya menanyakan track record si dokter, seperti sudah berapa lama dia praktik di sana, sebelum jadi dokter sekolah di mana," tuturnya.

Meski sekilas terdengar seperti basa-basi belaka, pertanyaan tersebut sebetulnya dapat membantu pasien menilai apakah dokter memiliki kredibilitas, atau yang bersangkutan terindikasi dokter gadungan.

Selain itu, pasien juga harus pro aktif bertanya kepada pihak administrasi rumah sakit. Pasalnya, pihak administrasi inilah yang memiliki data lengkap dari dokter-dokter yang sedang membuka praktik.

"Tanya langsung kepada administrasi, dokter itu resmi atau gadungan. Langsung to the point saja, tidak perlu ragu. Kalau dokternya resmi dan memiliki Surat Izin Praktik (SIP), mereka akan dengan senang hati kok menjelaskan," ujar Sortaman Saragih.

Halaman:
1 2
      
