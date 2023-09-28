Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Dokter Gadungan, Sortaman Saragih: Pemerintah Wajib Perketat Sistem Pengawasan

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |21:00 WIB
Viral Dokter Gadungan, Sortaman Saragih: Pemerintah Wajib Perketat Sistem Pengawasan
Viral kasus dokter gadungan. (Foto: Tangkapan Layar YouTube @Partai Perindo)
A
A
A

KASUS dokter gadungan sempat menyita perhatian publik, usai seorang pria bernama Susanto terbukti melakukan penipuan terhadap PT Pelindo Husada Citra (PHC) Surabaya.

Akibat tindakannya itu, Susanto dituntut empat tahun penjara sesuai Pasal 378 tentang penipuan.

Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Utara III Partai Perindo, dr Sortaman Saragih, M.A.R.S., mengatakan kasus dokter gadungan ini sejatinya bukan hal baru di Indonesia. Bahkan, kasus serupa seringkali di temui di sejumlah profesi.

"Di negara ini dari dulu ada saja oknum-oknum gadungan, bukan dokter saja. Kita sering mendengar ada polisi gadungan bahkan sampai TNI gadungan. Ini merajalela karena pengawasan dari negara sangat lemah," ujar Sortaman Saragih di Podcast Aksi Nyata Perindo, Rabu 27 September 2023.

Podcast Perindo

Lebih lanjut Sortaman mengatakan, untuk mengantisipasi kejadian dokter gadungan, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan segera membenahi sistem pengawasan dan aturan yang berlaku saat ini.

Pun dengan menindak tegas para tersangka. Ini berkaitan dengan hukuman empat tahun penjara yang diberikan kepada Susanto. Hukuman tersebut dinilai terlalu ringan untuk menimbulkan efek jera.

"Kalau mereka ketahuan harus diadili seadil-adilnya. Jujur saya kecewa, karena saya dengar dia (Susanto) hanya dihukum empat tahun penjara. Orang-orang akan merasa hukum di indonesia begitu lemah. jadi tidak ada efek jera," tuturnya.

