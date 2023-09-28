Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bisa Berpotensi Masuk ke Indonesia, Kemenkes Mulai Antisipasi Penyakit X

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |11:00 WIB
Bisa Berpotensi Masuk ke Indonesia, Kemenkes Mulai Antisipasi Penyakit X
Antisipasi Penyakit X, (Foto: Reuters/Thomas Peter)
A
A
A

BARU-baru ini, masyarakat dunia dihebohkan dengan kemunculan Disease X atau penyakit X. Disease X sendiri merupakan sebutan yang digunakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk merujuk pada potensi wabah pandemi yang baru.

Meski masih belum diketahui jelas tentang penyakit tersebut, namun para ilmuwan menduga Disease X ini akan lebih mematikan dibanding Covid-19. Bahkan diprediksi bisa menyebabkan setidaknya 50 juta kematian orang di dunia.

Lantas apakah penyakit X ini berpotensi masuk ke Indonesia? Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengatakan meski dianggap masih sangat baru, tapi jika belajar dari masa pandemi Covid-19, maka ada kemungkinan penyakit ini bisa masuk ke Indonesia.

“Makanya setiap negara di minta melakukan ketahanan itu, tetap harus respon. Makanya disuruh membuat kesiapsiagaan respon sampai 2025, karena dianggap belum aman,” papar dr. Nadia saat dihubungi MNC Portal baru-baru ini.

Dokter Nadia mengatakan, menyangkut potensi ancaman ini Kemenkes sudah mulai melakukan antisipasi ketika nantinya penyakit tersebut masuk dan menyebar di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/481/2959925/epidemiolog-sebut-indonesia-masuk-negara-rawan-terserang-infeksi-baru-XIc8sxdYqy.jpg
Epidemiolog Sebut Indonesia Masuk Negara Rawan Terserang Infeksi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/481/2958003/para-pemimpin-dunia-mulai-bahas-disease-x-yang-diprediksi-jadi-pandemi-berikutnya-4BGAMYEve8.jpg
Para Pemimpin Dunia Mulai Bahas Disease X yang Diprediksi Jadi Pandemi Berikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/481/2952560/periskop-2024-ancaman-penyakit-x-berpotensi-ancam-manusia-ini-5-persiapan-yang-wajib-dilakukan-svwrG76IoQ.jpg
Periskop 2024: Ancaman Penyakit X Berpotensi Ancam Manusia, Ini 5 Persiapan yang Wajib Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/481/2920995/pakar-jelaskan-tentang-potensi-pandemi-selanjutnya-ini-5-hal-yang-wajib-dipersiapkan-3GhTGxel8g.jpg
Pakar Jelaskan tentang Potensi Pandemi Selanjutnya, Ini 5 Hal yang Wajib Dipersiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/483/2891203/potensi-pandemi-baru-dari-penyakit-x-kemenkes-biasakan-prokes-dan-divaksinasi-utltkt7PfG.jpg
Potensi Pandemi Baru dari Penyakit X, Kemenkes: Biasakan Prokes dan Divaksinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/481/2891094/ancaman-penyakit-x-makin-nyata-kemenkes-minta-masyarakat-bersiap-IoDiJg9vTY.jpg
Ancaman Penyakit X Makin Nyata, Kemenkes Minta Masyarakat Bersiap
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement