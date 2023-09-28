Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, Sandiaga: Rasulullah Contoh Teladan yang Sempurna

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri acara Gebyar Maulid Nabi Muhammad Shallallahu alaihi Wasallam 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Acara tersebut diisi dengan rangkaian pembacaan Barzanji, Mahallul Qiyam, doa serta Tabligh Akbar oleh dai kondang Ustadz Das'ad Latif dan Habib Husein Al-Haddar.

"Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam contoh teladan sempurna bagi kita semua," sebut Sandi, dikutip dari akun Instagram-nya, @sandiuno, Kamis (28/9/2023).

(Foto: IG/@sandiuno)

Sandiaga mengatakan, kegiatan yang mengangkat tema 'Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam Sang Tauladan Agung: Penyejuk dan Pengayom' ini sangat relevan dengan situasi saat ini.

"Di tengah tantangan yang kita hadapi, pesan dan teladan Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang peduli, pemimpin yang adil, dan individu yang memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat," paparnya.