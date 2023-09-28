Ternyata Ini Alasan Kenapa Capybara Sangat Ramah dan Nyaris Tak Punya Musuh

CAPYBARA atau yang memiliki nama latin Hydrochoerus hydrochaeris dikenal sebagai hewan yang sangat ramah. Capybara merupakan hewan pengerat terbesar yang berasal dari Amerika Selatan.

Melansir laman Animal Club, capybara ialah hewan yang bersifat semi-akuatik dan hidup berdampingan dalam kelompok besar. Makanan utama mereka adalah buah-buahan, rumput, serta tanaman air.

Di internet dan berbagai media sosial, hewan ini dikenal sebagai hewan yang sangat ramah. Banyak beredar di dunia maya potret capybara yang berkumpul bersama hewan lain seperti monyet, kucing, anjing, bahkan buaya sekalipun.

Lantas mengapa capybara bisa menjadi hewan yang sangat ramah kepada hewan lain? Melansir Rodents Info, alasan mengapa capybara sangat ramah ialah karena mereka makhluk sosial yang memercayai sebagian besar hewan peliharaan. Ditambah lagi, mereka tidak punya musuh serius yang potensial memangsa mereka.

(Foto: Okezone.com/Putra Mandar)

Namun meski bersikap ramah dan suka berteman dengan satwa lain, capybara tidak sembarangan dalam memilih hewan untuk menjadi temannya.

Biasanya, capybara akan memilih hewan yang kemungkinan tidak akan memakannya sehingga dirinya akan terus merasa aman.

Dalam menunjang kewaspadaan mereka pada predator, capybara juga dibekali dengan kecerdasan dan insting yang sensitif.

Melansir Capybara Tips, indera mereka mulai dari hidung, mata, hingga telinga dapat dengan cepat mengenali predator yang berjarak jauh dari mereka.