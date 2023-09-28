Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menguak Alasan Kenapa Dinamakan Gunung Muria, Ada Kaitan dengan Palestina?

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |19:25 WIB
Menguak Alasan Kenapa Dinamakan Gunung Muria, Ada Kaitan dengan Palestina?
Gunung Muria di Kudus, Jawa Tengah (Foto: IG/@ahmad.s_roni)
GUNUNG Muria adalah gunung stratovolcano yang sudah tidak aktif yang terletak di perbatasan Kabupaten Jepara, Pati, dan Kudus, Jawa Tengah dengan ketinggian sekitar 1.602 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Gunung Muria merupakan gunung yang memesona, salah satu daya tariknya adalah memiliki tujuh puncak.

Selain itu, gunung ini memiliki sejarah yang kaya, khususnya dalam penyebaran agama Islam di Jawa.

Sejarah penamaan Gunung Muria memiliki tiga versi. Oleh karena itu, alasan kenapa dinamakan Gunung Muria masih menjadi perdebatan hingga sekarang.

Makam Sunan Muria/Raden Umar Said

Makam Sunan Muria (Foto: IG/@sayyid_ahmad_rouhi_aljeilani)

Menurut versi pertama, nama Gunung Muria diberikan berdasarkan nama salah satu Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa, yaitu Sunan Muria atau yang bernama asli Raden Umar Said yang merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh.

Namun versi lain ada juga yang menyebutkan nama Sunan Muria ialah Raden Prawoto.

Hal ini dibuktikan oleh Makam Sunan Muria yang terletak di Bukit Muria, Desa Colo, Kabupaten Kudus. Makam ini banyak dikunjungi peziarah yang hendak mencari berkah dari waliyullah.

Versi kedua menghubungkan penamaan 'Muria' dengan jejak peninggalan Palestina, khususnya Bukit Moriah di Kota Al-Quds, Palestina yang dekat dengan Kota Yerusalem.

