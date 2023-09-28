Coffee Lovers Harus Tahu, Ini Lho Perbedaan Kopi Arabika dan Robusta

BAGI Anda pencinta kopi penting mengetahui berbagai jenis kopi yang ada di dunia ini, di antaranya kopi arabika dan robusta.

Kopi jenis arabika dan robusta merupakan dua jenis kopi paling populer di gerai kopi di Indonesia dan memiliki sejumlah perbedaan. Lantas apa sih perbedaan keduanya?

“Dari aromanya sebenarnya udah ketahuan. Kalau kopi robusta lebih strong (kuat), cuma kalau arabika lebih light,” ungkap barista profesional Zikri Mubarak, seperti dikutip dari ANTARA.

Selain dari aroma, kedua jenis kopi tersebut memiliki perbedaan dari rasa yang dihasilkan. Menurut dia, kopi arabika terasa lebih asam dibandingkan dengan kopi robusta.

Berbeda dengan kopi arabika, rasa yang dihasilkan kopi robusta terasa lebih kuat dan pahit dengan aftertaste yang mirip kacang tanah. Hal ini karena robusta memiliki kadar kafein yang lebih tinggi dibanding arabika.

(Foto: Making Coffee)

“Robusta itu strong kopi aja, kopi forward kurang lebih,” imbuhnya.

Untuk jenis arabika lanjut Zikri, kopi tersebut cenderung terasa manis dan ringan. Beberapa jenis arabika bisa memiliki aftertaste yang manis dengan aroma lebih lembut serta sedikit asam karena tingkat keasaman biji kopi arabika lebih tinggi dibanding robusta.

Selain dari aroma dan rasa, kopi jenis arabika dan robusta dapat dibedakan dengan melihat bentuk biji kopinya. Biji kopi robusta memiliki bentuk yang cenderung bundar, sedangkan biji kopi arabika cenderung lonjong.