HOME WOMEN FOOD

4 Makanan yang Wajib Dihindari Jelang Pernikahan

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |05:30 WIB
4 Makanan yang Wajib Dihindari Jelang Pernikahan
4 makanan yang wajib dihindari menjelang pernikahan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PERNIKAHAN menjadi salah satu momen paling penting bagi manusia. Sebagai calon pengantin tentu ingin memiliki penampilan sempurna sempurna, sehat dan terawat karena ini.

Ternyata bukan hanya makeup saja yang membuat Anda jadi cantik, namun juga harus merawat diri agar kecantikan yang dipancarkan tampak lebih alami. Dilansir dari laman Times of India, Jumat (29/9/2023) berikut empat jenis makanan yang perlu dihindari agar kulit dan rambut tampak lebih indah.

1. Makanan berminyak dan berlemak

Lemak dan minyak yang berasal dari makanan alami seperti kacang-kacangan dan susu memang baik untuk perawatan kulit dan rambut Anda. Namun lain halnya jika kandungan tersebut berasal dari bahan yang diolah atau hasil penyulingan.

Misalnya makanan yang digoreng. Kandungan minyak dan lemaknya yang dapat menyebabkan peradangan kulit. Maka kurangi atau hindari makanan tersebut, karena akan membuat perawatan tubuh Anda jadi bermasalah.

Makan yang wajib dihindari

2. Makanan tinggi gula dan karbohidrat

Gula dan karbohidrat memanglah kandungan yang dibutuhkan tubuh. Namun apabila Anda berlebihan mengonsumsinya, maka akan menyebabkan permasalahan terhadap kulit.

Cobalah untuk menghindari donat, roti, dan kue lainnya yang memiliki kandungan karbohidrat dan gula yang tinggi. Sebagai gantinya, perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Jika Anda tetap membutuhkan gula dan karbo, maka konsumsi secukupnya.

3. Hindari mengonsumsi suplemen praktis

Banyak suplemen atau vitamin dalam kemasan yang mengklaim dapat menyehatkan tubuh, serta membantu merawat kulit dan rambut agar tetap sehat juga berkilau

Nah untuk itu Anda perlu menghindari dan suplemen tersebut. Sebab apabila tidak cocok, malah akan menimbulkan reaksi buruk di dalam tubuh.

Halaman:
1 2
      
