Okezone.com
Gurita Mentah hingga Cacing Sendok, 8 Makanan Korea Unik dan Ekstrim

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |09:30 WIB
Gurita Mentah hingga Cacing Sendok, 8 Makanan Korea Unik dan Ekstrim
Makanan Korea unik dan ekstrim, (Foto: Youtube Kate in Korea)
KEKAYAAN kuliner Korea Selatan tak kalah menarik dari drama, musik, dan juga film-filmnya. Ya, seperti banyak negara lainnya, negeri Ginseng satu ini memiliki makanan.

Bahkan, beberapa makanan di Korea terbilang cukup ekstrem, mampu menguji batasan diri untuk dikonsumsinya. Misalnya beberapa makanan Korea berikut ini, yang aneh dan tidak biasa untuk dikonsumsi sehari-hari. Penasaran ada makanan apa saja? Simak ulasannya yang dilansir dari Soompi, Kamis (28/9/2023)

1. Kulit babi: Dikenal akan manfaatnya yang baik untuk kulit sebab mengandung kolagen, makanan satu ini ternyata sangat lezat. Berbeda dengan kulit babi di Bali yang terkenal renyah, kulit babi di korea biasa disajikan kenyal seperti agar-agar.

2. Soondae: Soondae merupakan makanan khas Korea yang terbuat dari darah hewan menjadi sebuah sosis. Biasanya, darah yang digunakan adalah darah babi ataupun sapi, yang dijual bersama tteokbokki. Camilan satu ini banyak disukai oleh Masyarakat Korea.

3. Usus: Tidak hanya satu jenis hewan, di Korea berbagai macam usus babi, sapi, hingga kambing pun turut dikonsumsi. Terbagi menjadi gopchang (usus halus), daechang (usus besar), dan makchang (Abomasum). Daechang dari sapi bahkan juga sempat jadi tren di Indonesia beberapa waktu lalu.

4. Gurita mentah: Bukan gurita matang di Takoyaki, di Korea gurita dihidangkan secara mentah yang dikenal dengan sannakji. Bahkan, hidangan satu ini disajikan masih hidup sehingga sensai bergeliat gurita ada di mulut!

Halaman:
1 2
      
