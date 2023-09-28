Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Pesona Giselle Aespa di Paris Fashion Week, Netizen: Hot Girl

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |12:00 WIB
Potret Pesona Giselle Aespa di Paris Fashion Week, Netizen: Hot <i>Girl</i>
Potret Giselle Aespa, (Foto: Instagram @aerichandesu)
A
A
A

DI tengah jadwal padat kesibukan Aespa yang sedang konser tur dunia, sang rapper utama, Giselle jadi salah satu artis K-Pop yang menghadiri salah satu gelaran pekan mode paling bergengsi di dunia, Paris Fashion Week tahun ini.

Usai menggelar konser di Berlin, Jerman baru-baru ini, ternyata Giselle langsung menuju Paris untuk datang menyaksikan fashion show dari lini fesyen ternama Acne Studios Women’s Spring/Summer Show 2024.

Dikenal sebagai salah satu fashionista dari Aespa, pelantun Next Level, Zoo, dan Girls tersebut datang dengan gaya outfit super keren. Lewat foto yang diunggah akun Twitter resmi Aespa, @aespa_official, Gigi-begitu ia akrab disapa, datang dalam balutan outfit berwarna coklat gelap. 

(Foto: Twitter @aespa_official) 

Tubuh slim fit dan tinggi Giselle dibalut asimetris midriff choker dress coklat dipadu bersama jaket kulit warna dark brown, disampirkan di bahu dibiarkan sengaja bagian tangannya menjuntai bebas untuk memberikan kesan edgy, sambil menjinjing structured bag warna senada.

Wajah cantik Giselle terlihat dipoles makeup yang meng-highlight riasan mata semi smoky dan lipstick merah bold di bibirnya. Sementara rambut panjang hitam lurusnya, ditata gaya high ponytail untuk memunculkan kesan simple dan fresh.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
