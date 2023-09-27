Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Demi Turunkan Berat Badan, Influencer Clerence Victoria Mulai Jalani Lams Treatment di Klinik Akasia 365 MC

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |21:51 WIB
Demi Turunkan Berat Badan, Influencer Clerence Victoria Mulai Jalani Lams Treatment di Klinik Akasia 365 MC
Clarence Victoria.
A
A
A

INFLUENCER Clerence Victoria mulai melakukan Lams Treatment di Klinik Akasia 365 MC, di RS. Mayapada Hospital di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kali ini, ia telah menjalani treatment kedua, demi menurunkan berat badannya sempat mencapai 100 kilogram.

Kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Clerence Victoria menceritakan, pengalamannya ketika menjalani proses treatment. Dia harus berjuang ekstra, memulihkan badannya, karena adanya bengkak - bengkak pasca treatment.

"Hari ini aku balik lagi ke klinik Akasia 365 mau treatment kedua, setelah kemarin aku di lakes. Jadi aku pernah di lakes di bagian lengan, sama paha aku,"ujar Clerence Victoria saat ditemui di Klinik Akasia 365 MC di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

Berpengalaman jalani treatment sebelumnya, kini ia kembali menjalani meso treatment dan shockwave. Clerence Victoria mengaku sempat deg-degan dengan kedua treatment dijalaninya.

"Hari ini aku treatment meso treatmenting dan Shockwave, setelah aku pulang dari lakes, sebenarnya aku agak syok, karena bengkak semua badan,"ucap Clerence.

"Seminggu aku datang, perawatan pertama aku di shockwave jadi lemak ngegumpel semuanya, di shockwave seperti ditumbuk alatnya. Hasilnya memuaskan, karena setelah itu tadinya keras jadi melentur,"lanjut dia.

Di samping itu, Clerence Victoria dijadwalkan untuk berkonsultasi dengan dokter gizi. Untuk melakukan konsultasi terkait gizi, selama menjalani proses treatment.

Metode-metode treatment ditawarkan oleh Klinik Akasia 365 CM ini, Clerence mengaku puas. Menurutnya, metode-metodenya ditawarkan sangat lengkap dan sangat memperhatikan soal gizinya.

