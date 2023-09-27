Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kasus Pelecehan Pada Perempuan dan Anak Malah Sering Dilakukan Orang Terdekat

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |19:35 WIB
Kasus Pelecehan Pada Perempuan dan Anak Malah Sering Dilakukan Orang Terdekat
A
A
A

KEJAHATAN pada perempuan dan anak-anak memang perlu menjadi perhatian khusus. Untuk itu Relawan Perempuan dan Anak Partai Persatuan Indonesia (RPA Perindo) diundang KemenPPPA untuk menuntaskannya.

Salah satu yang saat ini tengah diperjuangkan oleh RPA Perindo adalah kasus pelecehan di Jawa Barat, dialami oleh perempuan di disabilitas yang dilecehkan oleh orang terdekatnya.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Nahar mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti terkait dengan kasus yang menimpa perempuan disabilitas tersebut. 

"Kami juga sudah mengonfirmasi dan menindaklanjuti laporan. Dan khususnya bekerja sama dengan pemerintah daerah, juga pelayanan yang ada di daerah," katanya saat ditemui di KemenPPPA, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, pihaknya juga tengah mengambil langkah-langkah konkrit, serta upaya agar tindakan kekerasan seksual tidak lagi terjadi, baik perempuan maupun anak-anak. 

"Selanjutnya untuk menindaklanjuti kasus ini ke kasus tindak pidana kekerasan seksual yang harus mengacu pada UU 12 tahun 2022. Oleh karena itu, perempuan penyandang disabilitas kelompok-kelompok yang mendapatkan perhatian lebih," terangnya.

Di samping itu, pihaknya juga mengapresiasi partai politik yang memperhatikan kesejahteraan, perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. "Kita semua berharap setiap partai punya divisi seperti ini, tentunya aksi-aksi nyata dalam melindungi hak perempuan dan anak-anak," pungkasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/612/3144198/kampus_ini_diduga_lecehkan_mahasiswi_yang_izin_cuti_karena_menstruasi-Dvx3_large.jpg
Kampus Ini Diduga Lecehkan Mahasiswi yang Izin Cuti karena Menstruasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/612/3133161/4_fakta_dugaan_pencabulan_ketua_yayasan_ponpes_korban_berani_lapor_usai_nonton_serial_bidaah-Bivs_large.jpg
4 Fakta Dugaan Pencabulan Ketua Yayasan Ponpes, Korban Berani Lapor Usai Nonton Serial Bidaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/609/3068607/pelecehan-Be6t_large.jpg
Dokter di Sulsel Diduga Dilecehkan Sekuriti Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/338/3068602/warga_geruduk_ponpes_di_bekasi-c254_large.jpg
Kronologi Warga Geruduk Ponpes di Bekasi, Massa Geram Ada 6 Santriwati Jadi Korban Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/512/3066641/pelaku_pemerkosaan-l9bG_large.jpg
Pelaku Pelecehan Anak di Bawah Umur Digerebek Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/512/3066653/pelecehan_santriwati-gp4M_large.jpg
Dugaan Pelecehan Seksual Dialami Santriawati di Cilacap
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement