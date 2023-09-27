Bikin si Kecil Nyaman, Begini Cara Mengganti Popok Bayi yang Benar

Cara mengganti popok bayi berikut ini bikin si kecil nyaman seharian. Pastikan popok dan peralatan yang digunakan bersih dan sehat.

Orangtua harus memiliki kemampuan mengganti popok bayi, terutama bagi yang baru pertama kali punya anak. Di empat bulan pertama kelahiran, bayi bisa buang air besar empat hingga delapan kali sehari. Sementara, buang air kecil bisa mencapai 20 kali dalam sehari.

Itulah sebabnya mengapa orang tua harus mengecek popok bayi secara berkala dan menggantinya dengan popok bersih sesering mungkin. Pastikan kulit bayi tidak mengalami iritasi akibat memakai popok yang tidak proper.

Cara Mengganti Popok Bayi

1. Siapkan Peralatan yang Diperlukan

Yang pertama harus disiapkan peralatan mengganti popok yang akan digunakan. Hangatkan air dan gunakan sabun atau sampo yang tidak berbusa.