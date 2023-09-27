Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Niki Zefanya, Ikuti Jejak Rich Brian ke Amerika

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |19:03 WIB
5 Potret Cantik Niki Zefanya, Ikuti Jejak Rich Brian ke Amerika
Niki Zenfanya. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET cantik Niki Zefanya. Niki Zefanya merupakan penyanyi sekaligus penulis lagu yang sukses dan kini prestasinya sudah go internasional. Niki Zefanya menjadi salah satu penyanyi asal Indonesia yang berkarier di luar negeri. 

Penyanyi yang memiliki nama lengkap Nicole Zefanya ini merupakan kelahiran tahun 1999 yang kini berusia 23 tahun. Niki berkarier bersama Rich Brian dalam label rekaman yang berasal dari Amerika yaitu 88rising.

Penasaran seperti apa potret cantik Niki Zefanya? Berikut kami rangkum dari Instagram beberapa potret cantik Niki Zefanya.  

Niki Zefanya

Niki Zefanya tampil cantik menggunakan outer berwarna coklat dan rok mini bermotif. Tak lupa ia memakai aksesoris berupa anting dan kacamata yang dipakai di kepala, ditambah dengan memakai sepatu boots berwarna coklat. Hal ini membuat penampilannya sungguh menawan.

Niki Zefanya

Selanjutnya ia tampil dengan menggunakan mini dress bewarna pink muda. Tampilan ini membuatnya tampak manis namun juga tak menghilangkan kesan seksinya.

Niki Zefanya

Pada potret yang diunggah di akun pribadinya Niki Zefanya tampil kece dengan balutan mini dress bewarna putih. Ia juga memadukannya dengan boots hitam tinggi sehingga penampilannya sangat menarik perhatian warganet.

Halaman:
1 2
      
