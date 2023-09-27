Minuman Terfavorit di Dunia

Ilustrasi minuman favorit manusia di dunia saat ini (Foto: Freepik)

MINUMAN terfavorit di dunia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya manusia sejak zaman kuno silam. Saat ini tradisi minuman menjadi bagian penting kultur di masyarakat segala kalangan.

Terdapat berbagai bentuk, warna, dan varietas minuman yang telah menjadi simbol berbagai situasi seperti perayaan, relaksasi, dan bahkan ritual sosial.

Berikut daftar minuman terfavorit di dunia melansir Restaurant Clicks pada, Rabu (27/9/2023):

5. Teh

Teh menempati urutan pertama minuman favorit di dunia. Minuman ini berasal dari daun tanaman camellia sinensis. Sudah berabad-abad orang menyajikan teh untuk tamu ketika mengadakan acara.

Selain itu, teh juga nikmat jika dihidangkan pada sore hari ketika bersantai atau malam hari ketika ingin melepas lelah. Beberapa orang lebih suka mengkonsumsi teh hijau pada bagi hari.

Teh terkenal karena kaya akan antioksidan dan memiliki berbagai manfaat kesehatan. Varietas teh yang populer seperti teh hijau, teh hitam, teh oolong, dan teh putih.

4. Kopi

Hampir semua orang di dunia menyukai kopi. Minuman yang identuk dengan warna hitam ini terbuat dari biji kopi yang di panggang. Setelah itu, biji kopi melalui proses giling sampai menjadi bubuk.

Selain rasa dan aromanya yang khas, kopi juga digemari karena mengandung kafein sebagai zat stimulan. Kafein didalam kopi dapat membantu orang merasa lebih terjaga dan waspada.