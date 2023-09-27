Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Kata Pick Me dalam Bahasa Gaul? Ramai di Media Sosial

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |19:11 WIB
Apa Arti Kata Pick Me dalam Bahasa Gaul? Ramai di Media Sosial
Ilustrasi arti kata pick me bahasa gaul (Foto: Freepik)
A
A
A

APA arti kata pick me dalam bahasa gaul akan dibahas dalam artikel ini. Istilah ini belakangan menjadi tren di media sosial.

Kata pick me pun terdapat dua jenis, yaitu pick me boy dan pick me girl. Lalu, apa sebenarnya arti kata pick me?

Melansir Urban Dictionary, Rabu (27/9/2023), pick me bermakna seseorang yang bersedia melakukan apa pun untuk mendapatkan persetujuan dari lawan jenis.

Merujuk arti tersebut bisa pula dikatakan bahwa pick me girl ditujukan untuk menggambarkan seorang gadis yang berusaha terlihat berbeda untuk menarik perhatian pria. Bahkan, perempuan tersebut rela merendahkan perempuan lain agar terlihat lebih menonjol.

Bahasa Gaul

Sedangkan pick me boy adalah laki-laki yang berusaha agar terlihat dan dipilih oleh perempuan. Istilah lain dari pick me boy juga dikenal dengan simps atau terkadang nice guys. Pria yang cenderung memiliki sifat ini akan berusaha sedemikian rupa agar terlihat menarik di hadapan perempuan.

Sekalipun kata ini sering diungkapkan, tapi diketahui pula mendapatkan kecaman dan respons negatif lantaran mendorong kebencian sesama gender.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/612/3064042/gen_z-Jvrh_large.jpg
5 Istilah Gen Z yang Wajib Dihafal Milenial, Penting untuk Bergaul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/612/2896679/arti-kata-ara-ara-dalam-bahasa-gaul-qHgxox5VT3.jpg
Arti Kata Ara Ara dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/612/2894719/arti-kata-sasimo-dalam-bahasa-gaul-ternyata-konotasinya-negatif-Eb5rBxnxNh.jpg
Arti Kata Sasimo dalam Bahasa Gaul, Ternyata Konotasinya Negatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2892153/arti-kata-gwenchana-dalam-bahasa-gaul-kini-viral-di-media-sosial-h59QrQx2o7.jpg
Arti Kata Gwenchana dalam Bahasa Gaul, Kini Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2891700/lagi-viral-ini-arti-kata-puh-sepuh-dalam-bahasa-gaul-v2DzKOpC9k.jpg
Lagi Viral, Ini Arti Kata Puh Sepuh dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/612/2890527/arti-kata-rungkad-dalam-bahasa-gaul-ternyata-dari-bahasa-daerah-ini-khoRMvHdVF.jpg
Arti Kata Rungkad dalam Bahasa Gaul, Ternyata dari Bahasa Daerah Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement