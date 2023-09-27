Apa Arti Kata Pick Me dalam Bahasa Gaul? Ramai di Media Sosial

APA arti kata pick me dalam bahasa gaul akan dibahas dalam artikel ini. Istilah ini belakangan menjadi tren di media sosial.

Kata pick me pun terdapat dua jenis, yaitu pick me boy dan pick me girl. Lalu, apa sebenarnya arti kata pick me?

Melansir Urban Dictionary, Rabu (27/9/2023), pick me bermakna seseorang yang bersedia melakukan apa pun untuk mendapatkan persetujuan dari lawan jenis.

Merujuk arti tersebut bisa pula dikatakan bahwa pick me girl ditujukan untuk menggambarkan seorang gadis yang berusaha terlihat berbeda untuk menarik perhatian pria. Bahkan, perempuan tersebut rela merendahkan perempuan lain agar terlihat lebih menonjol.

Sedangkan pick me boy adalah laki-laki yang berusaha agar terlihat dan dipilih oleh perempuan. Istilah lain dari pick me boy juga dikenal dengan simps atau terkadang nice guys. Pria yang cenderung memiliki sifat ini akan berusaha sedemikian rupa agar terlihat menarik di hadapan perempuan.

Sekalipun kata ini sering diungkapkan, tapi diketahui pula mendapatkan kecaman dan respons negatif lantaran mendorong kebencian sesama gender.