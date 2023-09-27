Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kronologi Perseteruan Farida Nurhan dan Codeblue

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |18:30 WIB
Kronologi Perseteruan Farida Nurhan dan Codeblue
Potret Farida Nurhan yang mendapat somasi karena melakukan doxing atau membuka data pribadi orang lain (Foto: Instagram/@farida.nurhan)
A
A
A

KRONOLOGI perseteruan Farida Nurhan dan Codeblu baru-baru ini sukses menarik perhatian di media sosial Tanah Air. Pasalnya, kedua food vlogger itu terlibat perseteruan saling sindir yang serius imbas dari review restoran Nyak Kopsah milik Bang Madun.

Perselisihan di antara keduanya kian memanas hingga terjadi lapor melapor dengan pihak berwajib. Lantas apa pemicu utama di balik perseteruan antar dua food vlogger tersebut?

Simak ulasan satu ini untuk mengetahui kebenarannya, sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Rabu (27/9/2023) terkait kronologi perseteruan Farida Nurhan dan Codeblu.

Kronologi Perseteruan Farida Nurhan dan Codeblu

Perseteruan Farida Nurhan dan Codeblu rupanya berawal dari postingan review Aa Juju terhadap hidangan masakan Nyak Kopsah. Lalu Farida Nurhan lantas memberikan reaksi terhadap postingan Aa Juju tersebut.

Halaman:
1 2
      
