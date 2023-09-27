Rekomendasi Tanaman Hias dan Manfaatnya bagi Kesehatan

Selain mempercantik ruangan, ternyata tanaman hias juga bermanfaat untuk kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengetahui manfaat tanaman hias sebelum membelinya agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda.

Dilansir dari Balcony Garden Web, tanaman hias dalam rumah dapat meningkatkan kesehatan dan suasana hati, menurunkan stres, hingga meningkatkan kualitas tidur. Namun, tidak semua tanaman hias bermanfaat saat diletakkan di rumah.

Rupanya, hanya beberapa tanaman hias. Berikut sejumlah tanaman hias yang dapat memberi manfaat kesehatan saat diletakkan di dalam rumah:

5 Jenis Tanaman Hias dan Manfaatnya

1. Pakis Boston