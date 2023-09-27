MUA Ini Sukses Rias Pengantin dengan Wajah Penuh Jerawat Batu, Hasilnya Bikin Pangling

SEORANG Makeup Artist (MUA) bernama Junazy Makeup menampilkan keberhasilannya menyulap wajah calon pengantin wanita yang dipenuhi jerawat batu, menjadi tampak mulus tanpa celah.

Karyanya tersebut diabadikan melalui video yang diunggah di akun TikToknya. Dalam video tersebut, sang MUA membagikan kondisi wajah klien pengantin yang tampak dipenuhi dengan jerawat batu.

Dia kemudian berhasil menyulap wajah sang klien menjadi cantik dengan makeup bernuansa bold, lengkap dengan baju pengantin, hijab berwarna putih dan siger di kepalanya.

“Pengantinnya tidak percaya diri karena wajahnya lagi sensitif jerawat batu. Setiap mau diolesin bedak pengantinnya merasa kesakita,” tulis sang MUA, dalam keterangan unggahan di akun TikToknya, @junazy_makeup.

“Secara pelan-pelan aku olesin kosmetik dengan cara steril. Lalu sudah kelihatan hasilnya. Pengantinnya tersenyum terus selfie sambil bilang halus banget,” tuturnya.

Meski tidak menampilkan proses step by step saat merias klien pengantin wanita itu, namun sang MUA tampak mengaplikasikan warna makeup yang cenderung cerah. Mulai dari foundation, lipstick merah, hingga smokey eyes.