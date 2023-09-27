Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

MUA Ini Sukses Rias Pengantin dengan Wajah Penuh Jerawat Batu, Hasilnya Bikin Pangling

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |07:30 WIB
MUA Ini Sukses Rias Pengantin dengan Wajah Penuh Jerawat Batu, Hasilnya Bikin Pangling
MUA ini rias wajah pengantin berjerawat batu. (Foto: TikTok: @junazy_makeup)
A
A
A

SEORANG Makeup Artist (MUA) bernama Junazy Makeup menampilkan keberhasilannya menyulap wajah calon pengantin wanita yang dipenuhi jerawat batu, menjadi tampak mulus tanpa celah.

Karyanya tersebut diabadikan melalui video yang diunggah di akun TikToknya. Dalam video tersebut, sang MUA membagikan kondisi wajah klien pengantin yang tampak dipenuhi dengan jerawat batu.

Dia kemudian berhasil menyulap wajah sang klien menjadi cantik dengan makeup bernuansa bold, lengkap dengan baju pengantin, hijab berwarna putih dan siger di kepalanya.

MUA rias wajah jerawat batu

“Pengantinnya tidak percaya diri karena wajahnya lagi sensitif jerawat batu. Setiap mau diolesin bedak pengantinnya merasa kesakita,” tulis sang MUA, dalam keterangan unggahan di akun TikToknya, @junazy_makeup.

“Secara pelan-pelan aku olesin kosmetik dengan cara steril. Lalu sudah kelihatan hasilnya. Pengantinnya tersenyum terus selfie sambil bilang halus banget,” tuturnya.

Meski tidak menampilkan proses step by step saat merias klien pengantin wanita itu, namun sang MUA tampak mengaplikasikan warna makeup yang cenderung cerah. Mulai dari foundation, lipstick merah, hingga smokey eyes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/611/3157261/dea_ananda-F6TB_large.jpg
Dea Ananda Bikin Tutorial Makeup, Netizen: Cantik Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/611/3151460/bedak-zfRH_large.jpg
5 Cara agar Bedak Tidak Luntur Kena Keringat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/611/3060602/makeup-AMyr_large.jpg
Cuaca Panas Bikin Kulit Jadi Kering, Begini 7 Tips Makeup Mengakalinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/611/3045493/olahraga-CGQq_large.jpg
Boleh Gak Sih Pakai Makeup saat Olahraga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/611/3022949/hindari-pakai-eyelashes-saat-makeup-pengantin-kenapa-mqpyvFc1We.jpg
Hindari Pakai Eyelashes saat Makeup Pengantin, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/611/3009734/tips-mendapatkan-espresso-look-yang-sedang-tren-YsjCKA5CO4.jpg
Tips Mendapatkan Espresso Look yang Sedang Tren
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement