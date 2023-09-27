Jalani Treatment, Clerence Victoria Akui Puas dengan Klinik Akasia 365 MC

CLERENCE Victoria mengaku puas dengan pelayanan lams treatment di Klinik Akasia 365 MC, di RS. Mayapada Hospital. Sebab, setelah sekali jalani treatment, ia langsung mendapatkan perubahan dari treatment dijalaninya.

Hal ini disampaikan oleh Clerence Victoria saat ditemui di Klinik Akasia 365 MC di RS. Mayapada Hospital di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023). Dia juga menyebut, pasca treatment ia merasa gumpalan lemak-lemaknya mulai pecah, membuatnya semakin lentur bergerak.

"Secara harga dua kali lipat, dua kali lebih dan after treatment aku nggak bisa lakuin. Jadi enaknya di Indonesia udah,"ujar Clerence Victoria kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Selain harga terjangkau, Klinik Akasia 365 MC menyediakan diskon bagi pasien hendak menjalani proses treatment. Serta beberapa perawatan-perawatan lainnya, tidak kalah dengan pelayanan-pelayanan treatment diluar negeri.

"Selain lebih murah, free after treatment dan mereka sudah diskon 15 persen,"ucap Clerence Victoria secara singkat.

Di samping itu, Klinik Akasia 365 MC ini menyiapkan sesi konsultasi, antara Dokter Gizi dan pasien. Tujuannya, untuk memberikan edukasi serta membatasi makanan-makanan layak dikonsumsi pasien selama proses treatment.

"Aku juga ketemu dokter gizi, jadi paketnya happy karena all in, karena sebelum kesini aku sudah ke Korsel dan cek semuanya. Jadi kayak lengkap gitu, membuat badan aku lebih ideal,"ungkapnya.