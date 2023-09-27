Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jalani Treatment, Clerence Victoria Akui Puas dengan Klinik Akasia 365 MC

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |22:17 WIB
Jalani Treatment, Clerence Victoria Akui Puas dengan Klinik Akasia 365 MC
Clerence Victoria.
A
A
A

CLERENCE Victoria mengaku puas dengan pelayanan lams treatment di Klinik Akasia 365 MC, di RS. Mayapada Hospital. Sebab, setelah sekali jalani treatment, ia langsung mendapatkan perubahan dari treatment dijalaninya.

Hal ini disampaikan oleh Clerence Victoria saat ditemui di Klinik Akasia 365 MC di RS. Mayapada Hospital di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023). Dia juga menyebut, pasca treatment ia merasa gumpalan lemak-lemaknya mulai pecah, membuatnya semakin lentur bergerak.

"Secara harga dua kali lipat, dua kali lebih dan after treatment aku nggak bisa lakuin. Jadi enaknya di Indonesia udah,"ujar Clerence Victoria kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Selain harga terjangkau, Klinik Akasia 365 MC menyediakan diskon bagi pasien hendak menjalani proses treatment. Serta beberapa perawatan-perawatan lainnya, tidak kalah dengan pelayanan-pelayanan treatment diluar negeri.

"Selain lebih murah, free after treatment dan mereka sudah diskon 15 persen,"ucap Clerence Victoria secara singkat.

Di samping itu, Klinik Akasia 365 MC ini menyiapkan sesi konsultasi, antara Dokter Gizi dan pasien. Tujuannya, untuk memberikan edukasi serta membatasi makanan-makanan layak dikonsumsi pasien selama proses treatment.

"Aku juga ketemu dokter gizi, jadi paketnya happy karena all in, karena sebelum kesini aku sudah ke Korsel dan cek semuanya. Jadi kayak lengkap gitu, membuat badan aku lebih ideal,"ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/611/3162924/keriput-X4NV_large.jpg
Kebiasaan Mengerutkan Dahi Bikin Kulit Cepat Keriput
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/612/3151963/moms_ini_dampak_polusi_udara_pada_kulit_anak_berikut_cara_melindunginya-4vxW_large.jpg
Moms, Ini Dampak Polusi Udara pada Kulit Anak! Berikut Cara Melindunginya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/611/3130510/4_tips_merawat_kulit_di_cuaca_panas-80AH_large.jpg
4 Tips Merawat Kulit di Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/611/3021478/mengenal-fungsi-glycolic-acid-yang-bikin-awet-muda-g20TUhss2R.jpg
Mengenal Fungsi Glycolic Acid yang Bikin Awet Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/611/3020600/retinol-vs-retinal-mana-yang-lebih-ampuh-atasi-jerawat-hingga-kurangi-penuaan-gUqKcddhux.jpg
Retinol Vs Retinal, Mana yang Lebih Ampuh Atasi Jerawat hingga Kurangi Penuaan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/611/3018527/5-tips-punya-kulit-sehat-dan-kenyal-TAikNYVT02.jpg
5 Tips Punya Kulit Sehat dan Kenyal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement