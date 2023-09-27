Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Fokus Jalani Lams Treatment, Clerence Victoria Akui Makin Selektif Jaga Pola Makan

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |22:03 WIB
Fokus Jalani Lams Treatment, Clerence Victoria Akui Makin Selektif Jaga Pola Makan
Clarence Victoria. (Foto: MPI/Selvianus)
A
A
A

CLERENCE Victoria belakangan ini, tengah fokus menjalani proses treatment di Klinik Akasia 365 MC, di RS. Mayapada Hospital, Jakarta Selatan. Saat ini, ia telah menjalani proses treatment sebanyak dua kali, demi menurunkan berat badannya.

Dengan proses treatment ini, Clerence Victoria mengaku salah satu sangat diperhatikan yakni pola makan. Pasalnya, ia harus lebih selektif mengonsumsi makanan-makanan, agar berat badannya tidak semakin bertambah lagi kedepannya.

"Pola makan sama pola tidurnya sih aku baik-baik aja, kalau makanan yang diatur jadi, badan aku lebih sehat, lebih segar dan lebih sehat,"ujar Clerence Victoria kepada MNC Portal Indonesia (MPI) ditemui di Klinik Akasia 365 MC di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

"Aku merasa nggak cape biasanya, jadi mungkin timbangan turun 4,5 kilogram tetapi sheaping itu nggak bisa bohongi. Aku selama hidup, diet tetapi lebih sheap banget,"sambung dia.

Terkait olahraga, Clerence menjelaskan, sejauh ini dokter masih melarangnya untuk melakukan proses olahraga berat-berat. Pasalnya, setelah treatment terdapat beberapa bengkak sehingga belum menjalani treatment.

"Karena aku masih dalam penyembuhan jadi lebih ke treatment dan lebih ke jalani aja dulu. Tidak boleh olahraga banget sama dokternya, nanti setelah udah luka pulih baru pake gym,"jelas Clerence Victoria.

Di lain sisi, Clerence mengatakan, untuk menurunkan berat badan, ia tidak ingin terlalu muluk-muluk. Sejauh ini, ia berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 4,5 kilogram.

"Aku mau turun 8 - 15 kilogram lagi, so far aku udah turun 4,5 kilogram, ini baru tiga minggu, sekarang sudah 78 kilogram, dari 83 kilogram kemarin,"bebernya.

Halaman:
1 2
      
