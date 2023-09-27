Kisah Nadya, Wanita Indonesia yang Keliling Eropa dengan Mobil Campervan

Nadya dalam mobil campervannya dalam perjalanan di Eropa. (Youtube Nadya Keliling Eropa)

WANITA Indonesia bernama Nadya mewujudkan mimpinya keliling Eropa dengan mobil campervan. Nadya tak sendiri, karena ditemani suami tercinta Florian, pria asal Prancis.

Selama perjalanan, Nadya tak menyewa hotel untuk penginapan. Perempuan asal bandung, Jawa Barat itu menggunakan campervannya sebagai rumah sekaligus kantor. Fasilitas di dalamnya cukup lengkap, mulai dari dapur, wastafel, tempat tidur hingga meja makan.

Keduanya berpetualang ke mana saja dengan mobil camping itu. Saat malam tiba, keduanya akan memarkirkan mobil di tempat yang disukainya bahkan alam terbuka dan tidur di dalamnya sambil melihat bintang-bintang di langit dari balik kaca mobil.

BACA JUGA:

Nadya mengunggah video perjalanannya dalam akun Youtube Nadya Keliling Eropa. Dalam keterangannya tertulis, Nadya bersama suami sedang menjalani proyek keliling Eropa selama 6 bulan.

Mereka memiliki target untuk bangun di tempat yang berbeda setiap hari, berganti kota dan negara.

Tujuan Nadya berkeliling Eropa adalah untuk mempelajari budaya baru dan mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Ini juga menguji kemandiriannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan pekerja.

BACA JUGA:

Seperti terlihat dalam salah satu unggahan videonya, Nadya memperlihatkan dirinya bekerja di alam terbuka. Jelas suasana tersebut sangat diidamkan oleh banyak orang yang penat melakukan aktivitas kerjanya di ruangan kantor.

“Jadi guys, aku bakal edit video di luar. Kantor aku guys. Kantor aku di alam. Flo juga mau ikutan ngaso,” kata Nadya seperti dikutip dalam

video sambil memperlihatkan suasana sekitar yang masih dihuni banyak hewan liar.