Benarkah Stroke Pada Mata Bisa Bikin Buta?

TERNYATA stroke tak hanya menyerang otak. Namun ternyata stroke bisa juga menyerang organ lain. Perlu diketahui, mata juga bisa mengalami stroke lho.

Stroke mata ini juga salah satu faktor risiko dari penyakit makula, karena pembuluh darah merusak makula.

Dokter Mata Subspesialis Vitreo-retina JEC Eye Hospitals & Clinics, dr. Ferdiriva Hamzah, SpM(K) menjelaskan, sama seperti stroke otak, stroke mata juga disebabkan oleh kolesterolnya tinggi, kencing manis, hingga kekentalan darah.

"Jadi sama-sama tersumbat pembuluh darahnya, cuma ini pembuluh darahnya di mata dan merusak makula," ujar Dokter Ferdiriva.

Ia menjelaskan, saat seseorang mengalami stroke pada mata, harus segera dilakukan tindakan seperti injeksi, laser, atau operasi. Karena bila dibiarkan akan membuat mata bengkak hingga berisiko kebutaan permanen.

"Karena jika tidak ditangani, jadi perlukaan permanen bahkan mengalami kebutaan," tuturnya.

Namun dokter Ferdiriva mengatakan, saat menangani masalah stroke mata, harus bekerjasama dengan dokter penyakit dalam.