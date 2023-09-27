Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Benarkah Stroke Pada Mata Bisa Bikin Buta?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |20:16 WIB
Benarkah Stroke Pada Mata Bisa Bikin Buta?
Stroke pada mata. (Foto: Eye test)
A
A
A

TERNYATA stroke tak hanya menyerang otak. Namun ternyata stroke bisa juga menyerang organ lain. Perlu diketahui, mata juga bisa mengalami stroke lho.

Stroke mata ini juga salah satu faktor risiko dari penyakit makula, karena pembuluh darah merusak makula.

 stroke pada mata

Dokter Mata Subspesialis Vitreo-retina JEC Eye Hospitals & Clinics, dr. Ferdiriva Hamzah, SpM(K) menjelaskan, sama seperti stroke otak, stroke mata juga disebabkan oleh kolesterolnya tinggi, kencing manis, hingga kekentalan darah.

BACA JUGA:

Tak Cuma Virus, Penyebab Penyakit X Bisa Berupa Bakteri Atau Jamur 

"Jadi sama-sama tersumbat pembuluh darahnya, cuma ini pembuluh darahnya di mata dan merusak makula," ujar Dokter Ferdiriva.

Ia menjelaskan, saat seseorang mengalami stroke pada mata, harus segera dilakukan tindakan seperti injeksi, laser, atau operasi. Karena bila dibiarkan akan membuat mata bengkak hingga berisiko kebutaan permanen.

"Karena jika tidak ditangani, jadi perlukaan permanen bahkan mengalami kebutaan," tuturnya.

 BACA JUGA:

Namun dokter Ferdiriva mengatakan, saat menangani masalah stroke mata, harus bekerjasama dengan dokter penyakit dalam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/482/3172464//stroke-qWKD_large.jpg
Waspada Penyakit Stroke Penyebab Kematian Nomor 2 di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/482/3168923//stroke-7M3Q_large.jpg
Stroke Bisa Dicegah Pakai Cara Ini, Simak Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/611/3160258//kantung_mata-KilW_large.jpg
Kantung Mata Hitam Tanda Alami Depresi? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/612/3159929//10_kebiasaan_sehari_hari_yang_bisa_merusak_mata-Uig7_large.jpg
10 Kebiasaan Sehari-hari yang Bisa Merusak Mata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/481/3147909//akupuntur-bSs4_large.jpg
Mengenal Terapi Akupuntur Tanpa Jarum untuk Penyakit Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/483/3147709//waspada_penyakit_popcorn_lung_dan_stroke_mengintai_pengguna_vape-YUGW_large.jpg
Waspada Penyakit Popcorn Lung dan Stroke Mengintai Pengguna Vape!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement