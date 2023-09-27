Bulu Kucing Tak Sengaja Terhirup oleh Manusia, Ini Bahayanya bagi Kesehatan

MEMILIKI kucing di rumah tentu sangat mengasyikkan. Anda bisa bermain bersama hewan tersebut atau sekadar melihat aksi-aksi lucu mereka.

Tingkah lucu seekor kucing terkadang membuat pemiliknya merasa mempunyai teman baru untuk diajak bermain. Karena dapat membuat seseorang tidak cepat merasa bosan ketika didalam rumah. Namun seringkali bulu kucing dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan pada manusia.

Lantas, apakah berbahaya jika bulu kucing terhirup oleh tubuh?

Menurut Dokter Spesialis Paru, Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc, Sp.P(K) soal berbahaya atau tidak buku kucing dapat dlihat terlebih dahulu. Kalau bulu tersebut hanya satu helai dan berukuran pendek, kemungkinan besar akan difilter oleh saluran napas. Sehingga tidak bisa masuk dan sampai ke bawah.

Sedangkan kalau rambutnya sangat halus atau tidak bisa difilter, maka akan mengganggu jalannya saluran napas. Namun, hal ini perlu dilihat lagi kuantitasnya.

“Perlu saya ingatkan bahwa saluran napas kita itu memiliki sistem pembersihan bernama Mucociliary clearance. Sistem ini yang akan membersihkan saluran napas dari benda-benda yang tidak diharapkan, termasuk rambut kucing,” kata dr Erlina, dikutip dalam akun X miliknya @erlinaburhan, Kamis (28/9/2023).

Disarankan untuk tetap berhati-hati pada seseorang terutama yang memiliki alergi dan penyakit asma. Karena bulu kucing akan menimbulkan gejala seperti bersin-bersin, dan pada pasien asma dapat memicu terjadinya serangan asma.