Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada Ancaman Virus Nipah, Begini Cara Penularan serta Gejalanya

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |01:00 WIB
Waspada Ancaman Virus Nipah, Begini Cara Penularan serta Gejalanya
Waspada ancaman virus nipah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYEBARAN virus Nipah dari India membuat pemerintah Indonesia khawatir. Meskipun belum ada kasus penyebaran virus di tanah air, pemerintah telah mengimbau agar masyarakat tetap waspada.

Imbauan ini termuat dalam Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan No. HK.02.02/C/4022/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Virus Nipah kepada Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan para pemangku kepentingan terkait.

Nah, untuk itu bagi masyarakat penting juga mengenal apa itu virus Nipah, cara penularan serta tanda dan gejalanya. Menurut WHO Virus Nipah (NiV) merupakan virus dari hewan yang menjadi pembawa pertamanya adalah kelelawar buah dan menular ke hewan peternakan atau peliharaan lalu ke manusia.

Virus Nipah

Penularan Virus Nipah

Virus Nipah diketahui berasal dari hewan liar, seperti kelelawar pemakan buah (Pteropus sp.), dan hewan seperti domba, kambing, dan babi, yang terinfeksi virus tersebut. NiV dapat menular ketika manusia bersentuhan langsung dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi, seperti air liur, darah, dan urine.

Adapun penularan lainnya terjadi ketika dia mengkonsumsi daging hewan yang terinfeksi virus itu. Tak hanya hewan dan manusia, penyebaran virus ini juga dapat disebarkan antarmanusia yang sebelumnya terinfeksi virus tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/481/3115650/kenali_rsv_penyakit_yang_dapat_tingkatkan_risiko_komplikasi_pada_usia_lanjut-Hy3M_large.jpg
Kenali RSV, Penyakit yang Dapat Tingkatkan Risiko Komplikasi pada Usia Lanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/21/483/2958058/pabrik-kimia-di-cilegon-alami-kebocoran-ahli-masyarakat-tutup-jendela-dan-pakai-masker-n95-ymW4q9iD64.jpg
Pabrik Kimia di Cilegon Alami Kebocoran, Ahli: Masyarakat Tutup Jendela dan Pakai Masker N95
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/481/2918942/who-lebih-dari-54-ribu-warga-gaza-terserang-wabah-penyakit-menular-karena-serangan-israel-9P2I1cJ40F.jpg
WHO: Lebih dari 54 Ribu Warga Gaza Terserang Wabah Penyakit Menular karena Serangan Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/483/2899115/5-cara-mengobati-cegukan-terus-menerus-secara-alami-yzv9pzbGh1.jpg
5 Cara Mengobati Cegukan Terus Menerus Secara Alami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/481/2884114/virus-nipah-serang-india-hingga-sebabkan-2-orang-meninggal-ini-tanggapan-epidemiolog-Vsqxy8giK4.jpg
Virus Nipah Serang India hingga Sebabkan 2 Orang Meninggal, Ini Tanggapan Epidemiolog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/483/2882804/benarkah-sakit-ispa-menular-ini-cara-penularannya-8u5Ov46TZG.jpg
Benarkah Sakit ISPA Menular? Ini Cara Penularannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement